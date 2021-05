Sito-Leite superen amb èxit l’inici del curs sobre asfalt a Valls

En un Ra·li ciutat de Valls passat per aigua en el seu inici, Àlex Español “Sito”-Claudi Ribeiro “Leite” (Renault Clio Rally5) van iniciar amb bon peu la temporada d’asfalt. En la prova organitzada per l’Escuderia Costa Daurada van acabar en una excel·lent 8a posició de la classificació absoluta, lluitant amb pilots molt experimentats i mecàniques amb millors prestacions.

Mancant referències de rivals en igualtat de condicions, el jove pilot de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) i el seu equip es van centrar en seguir el procés d’adaptació al Clio Rally5, en unes condicions molt variables. La valoració final va ser de satisfacció pel treball realitzat. “Continuem millorant sobre asfalt. Aquesta temporada l’objectiu en els ral·lis del català d’asfalt serà precisament agafar confiança en aquests escenaris“, era el comentari d’Àlex Bercianos, “coach” de l’equip.

Esmentar a més que, inicialment, l’equip del pilot andorrà no té previst disputar tots els ral·lis del certamen català d’asfalt.

La pluja tampoc va faltar a la cita de Valls

A més en gran quantitat, sobretot les jornades prèvies a la prova. Els participants van haver de “calçar” pneumàtics d’aigua en el primer bucle. La situació era compromesa.

A mesura que va avançar la prova l’asfalt es va anar assecant i es van produir els típics ensurts en zones humides que apareixien de manera imprevisible. El segon bucle de la prova es va disputar amb l’asfalt sec.

Seccions 1 i 2. El Tallat (7,12 km), Senan (11,19 km) i Forés (8,69 km)

Sito-Leite van iniciar la seva participació a Valls de manera espectacular sobretot per l’estat que presentaven les carreteres per on discorria el ral·li. Una vegada superada la primera secció estaven situats en la 9a posició de la classificació absoluta. “L’asfalt patina molt, però em trobo molt còmode en aquestes condicions”, era el comentari d’un motivat Àlex Español.

En el segon pas per les especials esmentades, l’asfalt es va anar assecant i això va ser motiu d’alegria per a alguns participants. Per als pilots de l’ACA Esport la sensació era totalment a l’inrevés. En general van millorar els cronos de la primera passada, però la falta de confiança sobre asfalt sec els va fer perdre algun segon, sobretot en l’especial denominada Forés. La seva posició en el top10 es va mantenir. Sense ser un detall rellevant, sempre ajuda a mantenir a bon nivell la motivació.

Seccions 3 i 4. Els Pobles (6,27 km) i Ca Ferrer (11,64 km)

A mesura que se succeïen els quilòmetres sobre asfalt sec, la confiança va anar millorant i Sito-Leite van completar un bucle final excel·lent, acabant la seva participació a Valls molt satisfets amb el treball realitzat.

Una vegada ubicat el seu Renault Clio Rally5 al parc tancat final, Sito resumia d’aquesta manera el seu pas per la prova de Valls: “Crec que hem fet una bona feina, hem provat diferents setups per al Clio, sobre asfalt mullat i que relliscava molt, hem estat molt segurs, suposo que el pas per les proves del Circuit Andorra tindrà alguna cosa a veure. Hem millorat en la confiança quan les especials s’han assecat. Una jornada molt positiva en el procés d’aprenentatge en el qual estem immersos. Per cert, crec que l’últim bucle sobre asfalt sec ha estat molt bo”.

La continuació serà sobre terra

Serà els dies 4 i 5 de juny amb la disputa del Ral·li dóna Auga – Camiño de Santiago. La prova es disputarà per les pistes de terra de la Comarca de Arzua (la Corunya) i serà valguda per a la Copa d’Espanya de Ral·lis sobre terra.

Els pilots de l’ACA Esport seran al parc d’assistència i possiblement la pluja també repetirà.