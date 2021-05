Carine Montaner demana l’acord signat entre el Govern i Grífols

La consellera general no adscrita Carine Montaner ha entrat una demanda d’informació i una bateria de preguntes en relació a l’acord signat entre el Govern i la farmacèutica multinacional Grífols per a la creació d’un Centre de Recerca en Immunologia. Concretament, Montaner demana una còpia de l’acord signat.

Així mateix, formula un seguit de preguntes per a ser respostes de forma escrita. Montaner demana si l’acord “estipula clarament les activitats que es podran desenvolupar i quines no es podran desenvolupar al laboratori immunològic d’Ordino”, i també si l’Executiu “pot precisar i fer una llista de les activitats que es podran desenvolupar i les que no es podran desenvolupar” a l’esmentat centre.

Finalment, la consellera general també pregunta de quin nivell de bioseguretat es tractarà P1, P2, P3 o P4.