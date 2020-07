Sis tendències a tot color per a les teves manicures estiuenques

L’estiu ja és aquí i et proposem celebrar-lo vestint les teves ungles dels tons i acabats més refrescants. I és que, amb el maquillatge facial en un perfil més baix a causa de l’ús obligatori de les mascaretes, les ungles prenen el testimoni per a afegir el toc de moda al nostre estil i expressar els nostres estats d’ànim a través del color. Et falta inspiració? Doncs aquí van sis idees de manicures estiuenques per a totes les ocasions i gustos.

1. Llima

Les ungles en tons neó són un clàssic de l’estiu. No obstant això, aquest 2020 té un color protagonista: el verd llima, com ja va deixar clar la influencer María Pombo en el seu compte d’Instagram. També pots decantar-te per la seva versió en groc o fins i tot combinar tots dos tons, com ens proposen des de la signatura Orly. Si a l’estiu et poses molt bruna, atreveix-te amb els acabats més vibrants per a aconseguir un resultat enlluernador. Si prefereixes una cosa més dissimulada, sempre pots optar pels preciosos acabats pastís.

2. Espai negatiu

Una de les tendències més versàtils i demandades. Les manicures estiuenques amb dissenys que deixen espais negatius –sense pintar– són l’últim entre les amants del nail art. Existeixen opcions infinites entre les quals triar. Per exemple, pots canviar el blanc de les teves ungles franceses per franges de diferents colors; també pots pintar tota l’ungla a excepció de la lúnula –la zona situada en la base- o atrevir-te amb dissenys més elaborats. En aquest cas, per a obtenir un millor resultat pots optar per utilitzar ungles postisses transparents i fer el disseny damunt. Si no ets massa experta, no dubtis en anar a un centre especialitzat!

3. Baby Boomer

Una altra tendència molt original, i al mateix temps apta per a un públic més ampli, és l’anomenada Baby Boomer o french faded. Es tracta d’un efecte degradat i subtil que utilitza tres colors per a passar del rosa al blanc de les ungles. L’actriu Paula Echevarría és una de les celebs que s’ha enamorat d’aquest estil, i no és d’estranyar ja que proporciona un resultat net i sofisticat, amb un toc extra de glamur. Pots portar les ungles en acabat brillant o mat, segons el que més t’agradi o vingui de gust a cada moment.

4. Adorns

Com ja t’hauràs adonat, aquest estiu les teves ungles no passaran desapercebudes. Ni de dia, ni de nit. Per a ajudar-te a aconseguir-ho, tens més eines al teu abast a part del color, com, per exemple, els adorns d’ungles. Brillants, perles i altres et permetran convertir les teves ungles en autèntiques obres d’art –encara que això signifiqui en molts casos renunciar a la comoditat, per a què enganyar-nos–. Per part seva, també s’està fent molt popular l’ús d’adhesiu per a ungles amb diferents dissenys. Aquesta opció, a més, és ideal per a les amants del nail art que no tenen paciència, pols ni temps per a aconseguir aquests mateixos dissenys utilitzant esmalts normals.

5. Banyades en or

Una altra opció per a lluir unes ungles de luxe, però d’una forma més ràpida i senzilla que l’anterior. Això sí, igual d’efectiva! Els acabats metal·litzats vénen trepitjant fort des de fa diverses temporades però, en aquesta ocasió, s’imposa el color or. La influencer italiana Chiara Ferragni va demostrar en el seu compte d’Instagram que es tracta d’una tendència molt afavoridora i versàtil. Pots jugar amb la forma i el llarg de les ungles per a aconseguir un toc més extremat o dissimulat. A més, aquestes manicures estiuenques combinen genial amb joies també daurades, per a emfatitzar l’efecte wow!

6. Amb purpurina

No fa falta sortir de festa per a portar la festa a les ungles. La nostra última proposta són els esmalts amb purpurina, com aquest tan bonic de la marca Morgan Taylor. Pot ser que semblin una mica excessives però… l’estiu no està per a això? Pots optar per pintar totes les ungles, només algunes o utilitzar els esmalts de purpurina per a dibuixar alguns detalls. De nou, el que importa és la personalització perquè et sentis veritablement a gust amb les teves ungles.

Per bellezactiva.com