Detectat un segon cas de coronavirus en infants de la Seu

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha confirmat que s’ha detectat un segon positiu entre els infants d’un casal d’estiu organitzat a la ciutat. Tanmateix, la resta de proves PCR fetes tant als participants com als monitors han donat negatiu. Per aquest motiu, des del centre mèdic treballen ara amb la hipòtesi que aquests contagis s’hagin produït dins de l’àmbit familiar dels menors, i no en el marc del casal.

Tot i que s’ha descartat d’altres contagis en aquest grup de lleure, l’hospital ha indicat que els contactes més propers d’aquests dos infants han de romandre aïllats a domicili al llarg dels propers dies, perquè hi ha el risc que desenvolupin la malaltia, que té un període d’incubació d’entre deu i catorze dies. Ara del seguiment ja se n’encarrega el Departament de Salut en fa el seguiment.

L’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha valorat que el més important és que aquests casos es van diagnosticar molt ràpidament i que també s’ha fet amb diligència l’estudi i aïllament del grup de convivència. Per això, Fàbrega assegura que ara per ara, tot i els darrers casos, “no hi ha transmissió comunitària a l’Alt Urgell i sembla que les cadenes de transmissió estan controlades”.

Sobre aquest fet, el batlle urgellenc ha valorat com “una excel·lent notícia” el fet que el brot detectat ara fa dues setmanes a la residència d’Oliana “ja està gairebé superat”. S’han fet noves proves PCR de control i totes han sortit negatives, amb l’única excepció d’un dels afectats que ja havia donat positiu anteriorment. La resta d’encomanats ja han superat la malaltia i no hi ha hagut cap nou positiu. Fàbrega valora que “això és el resultat d’una feina magnífica de sectorització i control feta pels responsables i treballadors de la residència, amb l’ajuda de l’atenció primària i la salut pública”, i subratlla que “no era gens fàcil i ho han fet perfecte”, per la qual cosa felicita el personal que n’ha fet el seguiment.

Pel que fa al jove que roman ingressat al Sant Hospital per una complicació respiratòria (pneumònia) derivada del coronavirus, el centre mèdic ha informat que evoluciona positivament.

Tot i aquesta situació relativament controlada del virus a la Seu i a l’Alt Urgell, el personal de l’hospital urgellenc recorda una vegada més que “és fonamental”, si s’és contacte directe d’un infectat, romandre aïllats a domicili fins que els serveis de Salut determinin que ja es pot sortir de casa.

Detectats tres positius a l’Aran

Pel que fa al conjunt de l’Alt Pirineu i Aran, la situació epidemiològica es manté “força bona”: la taxa reproductiva, que havia arribat a ser de 4, torna a estar per sota d’1, i els diagrames de risc (tant del Pirineu com de l’Alt Urgell) ja estan a zona verda, de baix risc.

Tot i això, segueixen apareixent nous casos i, per exemple, aquest divendres mateix el Conselh Generau d’Aran ha informat que s’ha diagnosticat tres nous positius en proves fetes a l’Espitau d’Aran, a Vielha. En aquesta ocasió, però, cap d’ells no correspon a residents a la vall. Un d’aquests casos és una persona que aquests dies estava de vacances a la zona, mentre que els altres dos són d’un brot detectat a l’Alta Ribagorça. Tots tres presenten símptomes lleus i han estat aïllats als seus domicilis.