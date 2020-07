El FITAG 2020 serà més participatiu, més proper i amb nous escenaris

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona se celebrarà del 25 al 29 d’agost amb 27 grups en escena.

La 20a edició del festival estarà sens dubte marcada per la Covid-19, que imposarà mesures de prevenció, com limitacions d’aforament, i accés als espectacles. Però al mateix temps, els organitzadors han aprofitat el nou context per imaginar nous formats, traient els espectacles de les sales convencionals i portant-los a nous escenaris, i per reforçar la participació i el compromís amb la proximitat i el territori. El FITAG 2020 –que porta el lema Fitag al cor –, vol ser, segons el seu director, Martí Peraferrer, una celebració, tant teatral com per a la ciutat i els seus actors i actrius amateurs.

Teatre a les botigues

La principal novetat de l’edició d’enguany consistirà la representació d’unes càpsules teatrals, d’entre 5-7 minuts, que es podran veure als aparadors de les botigues del centre de la ciutat. Es tracta del projecte Girona pren vida, una coproducció del festival i del director extremeny Jesús Manchón, i per la qual es comptarà amb la participació d’actors i actrius de les comarques gironines. Les càpsules seran la culminació –o podríem dir la prova pràctica– d’un taller de formació previ que els actors durant a terme amb Manchón durant una setmana.

Les persones participants se seleccionaran mitjançant un càsting. Hauran d’enviar el currículum i material del grup, i se’ls valorarà l’aptitud de treball en equip, l’experiència prèvia i la capacitat gestual.

Paral·lelament, el director extremeny conduirà també un altre curs de formació dramàtica clàssica, que serà el punt de partida per a una coproducció teatral (entre el FITAG i la Federació d’Associacions de Teatre d’Extremadura) que s’estrenarà el 2021 a Mèrida.

Espectacle inaugural participatiu

Al igual que les càpsules teatrals a les botigues, també tindrà un nou escenari l’espectacle inaugural del 25 d’agost (21h), que es farà per primer cop a les escales de la Catedral de Girona. Es tracta de Theresienstadt, un musical gran format i participatiu sobre l’horror dels camps de concentració nazis i un homenatge a les víctimes de l’holocaust quan se celebra el 75è aniversari de l’alliberament d’Auschwitz. Estarà protagonitzat per una vintena de joves actors i actrius de Cràdula Teatre i Cor Preludi, acompanyats per representants de més d’una desena de companyies de teatre amateur de les comarques gironines.

Talent local

Enguany el festival reforça el seu compromís amb la proximitat. Així, de les vint-i-set companyies participants, la gran majoria vindrà de municipis de les comarques gironines (Girona, Banyoles, Campdevànol, Cassà de la Selva, Figueres, Lloret, Maçanet de la Selva, Palamós, Sant Gregori i Sant Hilari) o de la resta de Catalunya (Altafulla i Gavà) i també de les illes Balears, Extremadura, Navarra, Madrid, Múrcia i el País Basc. La presència internacional serà més reduïda que altres edicions, i estarà representada per Andorra, França, Suïssa i Argentina.

El festival també visitarà les comarques gironines en el marc de la secció del FITAG Municipis. Així, a més de Girona, també hi haurà espectacles a Llançà, Maçanet de la Selva, Lloret de Mar, San Gregori, Sant Pere Pescador i Vidreres.

Durant la presentació oficial del FITAG 2020, que es va fer dimarts a la Casa de Cultura de Girona, Martí Peraferrer, va assenyalar que “el FITAG vol celebrar enguany les vint edicions aportant cultura i esperança i adaptant-se als condicionants que marquin les autoritats sanitàries”, i va afirmar que “la voluntat de tot l’equip del festival és que el teatre no professional segueixi present a la ciutat de Girona a finals d’agost, com a símbol de resistència i de fortalesa davant les adversitats”

