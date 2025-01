Simulacre d’evacuació a la pista Avet per a rebre la Copa d’Europa de Soldeu

Un dels moments del simulacre de rescat. Foto: Organització

La pista Avet del sector Soldeu de Grandvalira ha estat protagonista aquest divendres d’un simulacre d’evacuació d’un accident per a posar a prova el dispositiu d’emergències de cara a la Copa d’Europa masculina d’esquí alpí que tindrà lloc els dies 3 i 4 de febrer. L’actuació ha comptat amb la participació d’una quinzena de persones dels diferents equips de especialitzats, tot i que durant l’esdeveniment formaran part del protocol d’emergència els serveis mèdics de pistes, el SUM, Protecció Civil i professionals a càrrec de l’helicòpter medicalitzat, coordinats per la responsable del dispositiu, Laura Sánchez; el director esportiu, Santi López, i la sots cap de pisters, Bibi Griera.

L’actuació s’ha dut a terme al mur inicial de la pista Avet, un dels punts més exigents i conflictius del traçat. Durant el simulacre s’ha pogut observar que els primers a intervenir en un accident són els pisters, encarregats de decidir si s’activen els equips mèdics, formats cadascun per un metge i una infermera. L’equip mèdic, al seu torn, decideix quin recurs d’evacuació es posa en marxa segons la gravetat del corredor: per pista fins al centre mèdic de referència d’El Tarter o fins al punt d’aterratge de l’helicòpter situat a l’aparcament d’El Tarter. En cas de gravetat, des d’aquí es faria el trasllat en helicòpter a l’hospital.

La responsable del dispositiu, Laura Sánchez ha explicat que “és una ocasió per a activar els equips, posar-los en tensió en una situació d’estrès i fomentar la cohesió per tal que l’evacuació es faci de manera àgil i eficaç”. A diferència que l’any passat que es va fer al mur final, “hem fet el simulacre al mur inicial que realment és molt exigent i volíem treballar en aquestes condicions de pendent per a veure com, tant l’equip de pisters com l’equip mèdic, donaven resposta”. Per la seva part, al capdavant dels pisters, Bibi Griera ha comentat que el simulacre “permet posar-nos en situació de cursa, actualitzar i entrenar situacions d’emergència i treballar la bona coordinació de l’equip”.