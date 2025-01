17 medalles per als nedadors andorrans al Campionat de Catalunya d’hivern de màsters

La delegació de la natació andorrana a Manresa (FAN)

El Campionat de Catalunya d’hivern de màsters, a Manresa, es va saldar amb 17 metalls per als nedadors andorrans màsters de la Federació Andorrana de Natació (FAN). Una delegació formada per nou nedadors entre els quals van destacar els tres ors d’Estela Montejo que es van sumar als dos més que va aconseguir Ayça Aydın, els dos bronzes de Jorge Martínez i d’Eszter Abraham. De fet, el palmarès tricolor el va completar Elisabeth Cardús (un bronze), Sílvia da Silva (1 plata) i Daniel Cuen (1 bronze).

A més, la delegació andorrana també va sumar 4 plates en relleus: en el +200 mixt de 4×50 lliures i 4×50 estils i en el +160 femení 4×50 lliures i estils. En total 5 medalles d’or, 5 plates i 7 medalles de bronze.





Llistat de medalles:

Estela Montejo:

Or – 50m lliures. Or – 50m esquenas Or – 50m braça.

Jorge Martínez:

Bronze – 100m esquena. Bronze – 50m braça.

Elisabeth Cardús:

Bronze – 100m lliures.

Eszter Abraham:

Bronze – 400m lliures.

Bronze – 200m esquena.

Ayça Aydın:

Or – 50m papallona.

Or – 100m papallona. Bronze – 50m braça.

Silvia da Silva:

Plata – 50m papallona.

Daniel Cuen:

Bronze – 100m esquena.

Relleus:

Plata – relleu femení +160 4×50 lliures.

Plata – relleu femení +160 4×50 estils. Plata – relleu mixt +200 4×50 lliures. Plata – relleu mixt+200 4×50 estils.