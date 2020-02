El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la declaració d’emergència per a la contractació dels treballs i serveis necessaris per restablir un pas alternatiu a la carretera de Fontaneda, al punt quilomètric 5,6.

Tot i que la titularitat de la via és del Comú de Sant Julià de Lòria, és l’Executiu qui s’ha de fer càrrec del seu manteniment. Així, en les darreres setmanes s’ha detectat un deteriorament sobtat de la calçada.

Així, i mentre no es procedeixi a la licitació de les obres definitives de millora de la calçada previstes a la llei de pressupost que es troba a tràmit parlamentari i actualment en curs de redacció de projecte, el Govern ha decidit fer-hi una actuació provisional que permeti el trànsit de vehicles lleugers per la zona amb la màxima seguretat possible. Així, s’ha decidit habilitar un tram d’uns 80 metres de llargada i 4 d’amplada a tocar de la carretera actual i que permetrà el pas alternatiu dels vehicles.

Aquest dimecres a la tarda hi ha hagut una reunió entre el Govern i el Comú de Sant Julià de Lòria per analitzar el projecte. Així, es procedeix a l’execució directa i immediata de les obres, que s’espera que puguin començar dilluns vinent i allargar-se tres setmanes. El Govern i el comú lauredià mantenen un contacte constant per analitzar l’evolució d’aquesta actuació a la via.

Ordenament Territorial licita el projecte d’eixampla de la CG5 a l’entrada d’Arinsal

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació del projecte per a l’eixampla de la Carretera General 5 a la seva entrada a Arinsal, a la Massana. La voluntat d’aquesta primera fase d’obra és rectificar el revolt situat a l’alçada del punt quilomètric 0+260, que ha de guanyar espai cap el talús del riu. Els treballs tindran una afectació d’uns 3.000m2 i 140m lineals de carretera i es preveuen dos carrils de circulació, voravia de 3metres pel costat riu i carril bici en sentit ascendent.

Amb l’obra avui licitada, el Ministeri té la voluntat de donar més seguretat a la zona i eixamplar la via existent. A la finalització de totes les fases de les obres que s’han de dur a terme, hi haurà una voravia en tot aquest tram que unirà Erts i Arinsal.

El concurs és de caràcter nacional i té modalitat ordinària. Els interessats tenen temps de presentar-se fins al proper 5 de març.