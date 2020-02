El ministre portaveu, Eric Jover, ha explicat que continuen els treballs d’higienització profunda dels espais confinats de l’escola francesa d’Ordino, desprès de l’episodi d’urticària ocorregut en les passades setmanes. Jover ha dit que l’escola manté l’activitat lectiva habitual als espais que es van habilitar per substituir les zones tancades de manera preventiva, i que per aquest motiu s’està sobreactuant en les mesures d’higienització per tal d’assegurar les condicions més òptimes possibles abans de tornar a l’activitat lectiva en les aules habituals.

Els resultats de les analítiques que s’han rebut, de moment, no permeten determinar amb exactitud l’origen d’aquesta afectació. Els ministeris continuen en contacte tant amb la direcció de l’escola com amb el Delegat del sistema educatiu francès i l’Associació de Pares per seguir l’evolució de l’episodi.