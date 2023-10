S’estudiarà la implementació del transport públic segregat

Autobusos a l’Estació Nacional. Foto: EOG/Arxiu

El Govern ha aprovat la licitació d’un avantprojecte d’implantació i d’impuls futur d’un pla sectorial d’infraestructures que inclogui la implementació d’un sistema de transport públic urbà de viatgers segregat. Amb aquests nous estudis el Govern fa un pas més per a poder trobar el millor model de transport públic segregat que permeti donar fluïdesa a la mobilitat del país, descongestionant el sistema actual, així com també permetre reduir el nivell d’emissions de CO 2 amb efecte d’hivernacle descarbonitzant el sector.

“El Govern aposta de forma clara per a trobar les millors solucions per a la mobilitat del país i poder oferir alternatives reals a l’ús del vehicle privat, seguint l’estratègia ja encetada amb la gratuïtat de l’autobús”, ha assegurat Forné. Tal com ha detallat, l’objectiu d’aquest treball és identificar el traçat i la tipologia de transport segregat més adequat a les necessitats reals de la xarxa i de la població, per a finalment redactar un Pla sectorial d’infraestructures del transport públic segregat, també en el marc d’aquest contracte, que permeti fer una reserva d’espai real dels espais previstos per a acollir aquest tipus d’infraestructures.

“El futur Pla sectorial d’infraestructures del transport públic segregat és l’instrument urbanístic clau per a poder executar al llarg dels propers anys les infraestructures previstes al projecte”, ha explicat el secretari d’Estat.

Així, es preveu poder definir quin ha de ser el servei segregat entre Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany i les futures possibles connexions amb la Vall d’Orient i la Vall del Nord, així com també una possible obertura exterior amb la Seu d’Urgell i l’opció d’habilitar enllaços i aparcaments intermodals, entre altres infraestructures a considerar.

El projecte que aquest dimecres es licita preveu implementar-se en 4 fases: fase 1 de diagnosi, consultes i estudi d’alternatives: identificació del traçat i del sistema de transport; fase 2 de redacció de l’avantprojecte; fase 3 amb la redacció del Pla sectorial d’infraestructures del transport públic segregat, i la fase 4 de treballs de suport en el procés aprovació del Pla.

El secretari d’Estat ha destacat que aquest projecte té en compte, com a base, l’estudi que el Govern va treballar la legislatura passada anomenat ‘La viabilitat de la utilització del transport segregat (cable o altres) com a mode de transport per a una mobilitat sostenible a Andorra”.

El plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars es pot descarregar gratuïtament al web de la Plataforma de contractació del sector públic https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet. Les empreses tenen temps per a presentar-se fins el 30 de novembre.