Els membres de la Societat de Pèrits Judicials davant del Tribunal d’Apel·lació de Tolosa podran actuar als tribunals andorrans

Enric Casadevall, Yves Baduel i Yves Baduel (SFGA)

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné; el president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall; i el president de la Societat de Pèrits Judicials davant del Tribunal d’Apel·lació de Tolosa, Yves Baduel, han signat avui dimecres un conveni marc per a establir mecanismes de col·laboració entre les tres entitats amb l’objectiu que els membres de l’organisme francès puguin realitzar peritatges per als diferents tribunals presents al Principat.

Així doncs, un cop hagin obtingut l’autorització pertinent per part de les autoritats andorranes d’acord amb la normativa en matèria de professions titulades, els especialistes de la Societat de Pèrits podran actuar com a pèrits en qualsevol instància judicial dels tribunals andorrans o en altres àmbits de la competència del Ministeri esmentat on sigui necessària la seva actuació.

L’acte de signatura s’ha celebrat a l’Edifici Administratiu del Govern i ha comptat també amb la presència de l’ambaixador francès a Andorra, Jean-Claude Tribolet.