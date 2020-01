La sisena edició de la competició de robòtica Micro First Lego League Andorra Telecom s’ha celebrat aquest dimecres al Centre de Congressos d’Andorra la Vella amb la participació d’un centenar d’alumnes de sis escoles de segona ensenyança. L’equip guanyador en la categoria de robòtica ha estat Sermelegos, de l’escola Sant Ermengol que ha aconseguit les millors resultats en el repte plantejat al voltant de la construcció sostenible, accessible i innovadora en les grans ciutats.

La competició inclou dues categories més. El jurat ha considerat que l’equip Pinefrik, de l’escola andorrana d’Encamp, ha presentat el millor projecte científic, mentre que en la categoria de valors el combinat premiat ha estat Santa&Co,Win, de l’escola andorrana de Santa Coloma.

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha estat l’encarregada d’obrir la competició. Vilarrubla ha destacat el repte que suposa per la humanitat la concentració de població en les ciutats, “una situació a la que Andorra no és aliena”. La tecnologia, segons ha apuntat, ha de ser una ajuda per convertir les ciutats “en més humanes”; per garantir “una millor presa de decisions” i “un governança oberta i transparent”

La ministra ha felicitat els organitzadors, els alumnes, els professors i pares per fer possible una competició que “permet treballar en projectes interdisciplinaris que ens preparen pel món”

El portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, ha posat accent en les virtuts de la competició, d’abast internacional, que no tan sols desperta l’interès dels infants per les disciplines científiques i per la robòtica en particular. “La vessant dels valors té un pes fonamental en el disseny de la competició. Començant pels mateixos reptes proposats, centrats en la sostenibilitat, al treball en equip i a la presentació d’un projecte específic de valors”.

Casadevall ha explicat a més de les grans oportunitats professionals que s’han obert amb la robòtica i s’ha referit a com l’automatització de molts processos manuals està canviant la manera de treballar de les empreses.

Verònica Francisco, Andreu Isal, Pablo Feliu i Carolina Castellanos, professionals d’Andorra Telecom, han estat els arbitres de la competició. Els projectes científics dels alumnes han estat valorats per l’enginyer Jordi Llovera i l’arquitecta Beti Faura, dos professionals amb una trajectòria centrada en la sostenibilitat. El secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, i el pilot de ral·lis Albert Llovera han estat els encarregats d’analitzar el projecte de valors.

Andorra Telecom dona suport a la promoció de la robòtica i innovació entre els nens i adolescents del país a través de les competicions de la Micro First Lego league, que aplega equips de diferents escoles, i la WRO, que reuneix clubs de robòtica.