Caldea estrena ‘No Animal Killer Here’, una exposició temporal de la nova col·lecció de l’artista Philippe Shangti, representant d’Andorra a la Biennal de Venècia 2019. La mostra, que denuncia el maltractament animal infringit per l’espècie humana, es pot visitar a l’spa termal fins al 30 d’abril i reuneix una variada selecció de quadres i escultures.

Després de l’èxit de l’exposició ‘Art is My Hope’, estrenada a Caldea el novembre del 2018, l’spa termal acull ara ‘No Animal Killer Here’, 20 obres i 6 escultures de la nova col·lecció de l’artista que mostren la lluita per la causa animal. Quadres contra el comerç de pells, les curses de braus, el maltractament a la selva o una versió vegana de l’últim sopar, són algunes de les peces que es poden veure a l’exposició de la darrera col·lecció de Phillippe Shangti, l’artista internacional i contemporani. Reconegut per les seves obres transgressores, Shangti denuncia la immoralitat, els vicis i les calamitats humanes a través de l’art amb l’objectiu de despertar consciències. En aquesta nova col·lecció fa especial referència a la protecció dels animals i de la caça furtiva, i manifesta que: “la desaparició de certes espècies és una veritable amenaça per al nostre ecosistema. Aquests traficants són la nova cara del crim organitzat, i estic decidit a aportar el meu gra de sorra per intentar combatre-ho, utilitzant l’art com a arma.”

Els treballs de l’artista francès es caracteritzen per la forma impàvida que utilitza en els seus quadres amb tocs d’humor, provocació i glamur. Gràcies a aquest to i un estil rígid fins al paroxisme, sensibilitza la massa sobre els perills de la societat moderna i aconsegueix fer de l’art una lluita contra temes tabú com les drogues, les condicions de la dona, l’alcoholisme, la prostitució o la contaminació.

Les seves fotografies es distingeixen pels colors vius, la posada en escena i la particularitat de signar en cadascun dels cossos dels seus models exposats en les obres. Sempre atent al més mínim detall, l’artista concedeix gran importància a la simetria, les perspectives i a l’equilibri entre els diferents elements que apareixen en els seus quadres. A més, l’artista inclou, en cada col·lecció, escultures en edicions limitades que transcendeixen al món real.

Philippe Shangti és reconegut a escala mundial per haver exposat les seves obres en galeries d’art al voltant d’Europa, els Estats Units i Àsia. L’any passat, l’artista contemporani va representar a Andorra a la 58 edició Biennal de Venècia amb el seu projecte ‘The Future Is Now’, una col·lecció amb la qual va voler demostrar que el comportament d’avui determina irreversiblement el món del demà. La premsa internacional i el món de l’art van classificar la seva obra entre les deu essencials de l’edició.