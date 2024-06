Senyals de deshidratació en nens i adults: Com solucionar-ho

Una nena amb un got d’aigua (Getty images)

La deshidratació és un problema comú que pot afectar tant adults com nens. És essencial reconèixer els senyals de deshidratació i saber com tractar-la per a evitar complicacions greus i mantenir una bona salut.

Senyals de deshidratació en adults

Set intensa: La set, és un dels primers indicis de deshidratació.

Boca i pell seques: La deshidratació pot provocar sequedat a la boca i a la pell.

Orina fosca i en poca quantitat: Una orina fosca és un signe que el cos està retenint aigua.

Fatiga i marejos: La manca d’aigua pot provocar cansament i sensació de mareig.

Mal de cap: Els mals de cap són freqüents quan el cos està deshidratat.

Confusió i falta de concentració: La deshidratació pot afectar les funcions cognitives.





En els nens, els signes de deshidratació poden ser diferents i poden incloure:

Boca i llavis secs: Com en els adults, la sequedat és un indicador important.

Plor sense llàgrimes: Els nens deshidratats poden plorar sense produir llàgrimes.

Pell freda i seca: La pell pot semblar freda i seca al tacte.

Orina en poca quantitat o bolquers secs: Els nens que no orinen amb freqüència poden estar deshidratats.

Irritabilitat i letargia: Els nens poden estar més irritables o, al contrari, mostrar-se molt letàrgics.

Fontanel·la enfonsada (en lactants): En els nadons, la fontanel·la (la zona tova del crani) pot semblar enfonsada.





Tractar la deshidratació implica reposar els líquids i els electròlits perduts. Aquí hi ha algunes estratègies per a diferents situacions:

Per als adults

Beure aigua: La forma més senzilla de combatre la deshidratació és bevent aigua. Cal prendre petits glops amb freqüència.

Begudes esportives: Aquestes begudes poden ajudar a reposar electròlits perduts, especialment després de fer exercici intens.

Aliments rics en aigua: Fruites i verdures com el cogombre, la síndria i les taronges poden ajudar a augmentar la ingesta d’aigua.

Evitar la cafeïna i l’alcohol: Aquestes substàncies poden augmentar la deshidratació.





Per als nens

Solucions de rehidratació oral: Productes com el sèrum oral són ideals per a reposar líquids i electròlits de manera segura i efectiva.

Aigua i sucs naturals: Per als nens més grans, l’aigua i els sucs naturals diluïts són bones opcions.

Alletament (per a lactants): Per als nadons, l’alletament és crucial per a mantenir una hidratació adequada.

Petites quantitats amb freqüència: És important oferir líquids en petites quantitats amb freqüència per a evitar el vòmit.





Prevenció de la deshidratació

La millor manera de tractar la deshidratació és prevenir-la:

Beure prou líquids diàriament: Assegureu-vos de beure suficient aigua durant el dia, especialment en climes calorosos o quan feu exercici.

Monitorar els signes: Estigueu atents als senyals inicials de deshidratació per a poder actuar ràpidament.

Mantenir una dieta equilibrada: Una dieta rica en fruites i verdures ajuda a mantenir una bona hidratació.