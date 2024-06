L’esperança i la superació

Roser Rodríguez Jerez

La vida està feta de milions de moments, viscuts de mil maneres diferents. Alguns busquem amor, pau, harmonia, comprensió, tendresa. Altres sobrevivim dia a dia, setmana a setmana, mes a mes i any a any. Però, no hi ha moments més plens que aquells en què descobrim amb satisfacció que la vida, amb les seves constants alegries i les seves penes, ha de ser viscuda amb plenitud dia a dia.

L’esperança no és fingir que no hi ha els problemes, és realment la manera més exacta de trobar les solucions que ens brinda la vida quotidiana. Encara que visquem en una mansió de quaranta cambres, envoltats de riqueses i serfs els quals ens serveixen a plenitud o en una cabana humil, o lluitem mes a mes per a pagar el lloguer, tenim el poder absolut d’estar totalment satisfets, i viure una vida amb veritable significat.

La superació personal és un procés de canvi a través del qual una persona intenta adquirir una sèrie de qualitats que augmentaran la qualitat de la seva vida. Cada persona és única, cada ésser humà té la seva pròpia història. No obstant això, hi ha un factor comú: la capacitat de superació personal. No es tracta de recórrer aquest camí des de la comparació amb els altres sinó d’avançar a partir de les pròpies circumstàncies i possibilitats.

La superació personal no significa entrar en una competició contínua amb els altres sinó experimentar el plaer de saber que, avui, ets més savi que ahir, però encara et queda un llarg camí per a recórrer en termes d’aprenentatge.

Tots, en un moment o altre de les nostres vides, passem per moments difícils. Els moments durs són els que requereixen d’un gran esforç de superació personal per a poder seguir caminant.

Per a molts, es tracta de vèncer obstacles. Mentre que per a altres consisteix a assolir el creixement personal a través de la superació pròpia. Tot i que sembla senzill, tirar endavant malgrat aquests problemes, requereix molt esforç, però especialment pensaments positius.

En resum: Per a mi l’esperança i la superació, són aspectes fonamentals per a avançar de manera efectiva cap als nostres objectius, per la qual cosa hauríem d’aprendre primer a CALLAR per a poder PARLAR després, però sempre amb encert i prudència perquè si PARLAR és plata, CALLAR és or.