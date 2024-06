Quan augmentar el sou als teus empleats?

Un empleat desbordant alegria (AMIC)

Si tens persones treballant a càrrec teu, és probable que et preguntis quan és un bon moment per apujar-los el sou. Et compartim algunes claus que et poden servir com a guia per a considerar l’opció d’incrementar la remuneració als teus treballadors i treballadores.

Rendiment excepcional

Si un empleat ha demostrat un rendiment excepcional pot ser apropiat considerar un augment salarial com a reconeixement pel seu esforç i dedicació.

Avaluacions regulars

Programa revisions periòdiques de l’acompliment dels teus empleats i utilitza aquests moments com a oportunitats per a discutir possibles ajustos salarials.

Canvis de responsabilitats

Si un empleat assumeix noves responsabilitats, funcions més complexes o lideratge addicional dins de l’organització, pot ser just i apropiat ajustar el seu salari per a reflectir aquestes noves responsabilitats.

Mercat laboral

Revisa constantment les tendències del mercat laboral i en els salaris oferts per altres empreses en la teva indústria i ubicació geogràfica. Si descobreixes que els salaris han augmentat significativament en el teu camp, pot ser necessari ajustar els salaris dels teus empleats per a mantenir la competitivitat i retenir el talent.

Inflació i cost de vida

Considera els canvis en el cost de vida i la inflació en avaluar els salaris dels teus empleats. Ajustar els salaris per a mantenir el poder adquisitiu dels teus empleats pot ser crucial per a garantir el seu benestar financer i la seva satisfacció laboral.





Per Tot Sant Cugat