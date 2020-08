Se suspèn la Festa Major i el mercat setmanal de la Seu a causa de la situació epidemiològica

La Festa Major 2020 de la Seu d’Urgell que s’havia de celebrar del 28 al 31 d’agost ha quedat suspesa a causa de l’actual situació epidemiològica per la COVID-19.

Així ho ha anunciat l’alcalde urgellenc Jordi Fàbrega en roda de premsa aquest matí, juntament amb el Vicealcalde, Francesc Viaplana, la 1a tinent d’alcalde, Mireia Font, el regidor de Festes i Tradicions, Carlos Guàrdia, i la regidora de Salut, Marian Lamolla. L’alcalde de la Seu ha afegit que també queden suspesos els actes previs de Festa Major que s’havien programat del 24 al 27 d’agost.

Fàbrega ha volgut remarcar que aquesta decisió s’ha pres “de manera consensuada” amb tots els grups polítics municipals que conformen el Consistori urgellenc.

L’actual situació sanitària de la capital de l’Alt Urgell també ha obligat a suspendre la jornada de rebaixes organitzada per la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell que s’havia de celebrar aquest pròxim diumenge al passeig Joan Brudieu.

Tampoc hi haurà mercat setmanal “fins que la situació sanitària a la Seu d’Urgell no estigui controlada”, ha subratllat Jordi Fàbrega.

Índex de risc de brot i taxa de transmissió

L’actual situació epidemiològica està vinculada a tres o quatre brots relacionats amb l’activitat social en locals d’oci de la ciutat que han provocat 35 casos positius, que es troben en aïllament domiciliari, i 3 casos ingressats al Sant Hospital. Aquests tres positius va ingressar a planta d’aquest centre hospitalari entre diumenge i dilluns, estan estables i evolucionen favorablement, i un d’ells podria ser donat d’alta properament.

A més, hi ha un total de 434 persones que estan aïllades al seu domicili durant 14 dies. D’altra banda, en la darrera setmana s’han realitzat un total de 600 PCR, aproximadament. Aquestes proves es porten a terme a la sala polivalent del centre cívic El Passeig, després que l’Ajuntament de la Seu cedís aquest espai públic al Departament de Salut de la Generalitat.

L’índex de risc de brot és “molt alt”, ha confirmat l’alcalde de la Seu d’Urgell, ja que és de 727, mentre que la taxa de transmissió dels darrers set dies és de 3,82. “Són xifres importants, que ens obliguen a estar alerta, ja que malgrat haver estat molt bé durant l’estiu, aquesta activitat social ens ha comportat aquests 35 casos que pels 12 mil habitants que té la Seu ens fan sortir a les estadístiques”. Fàbrega ha reiterat que “hem d’estar molt alerta perquè ho hem de frenar quan abans millor”.

Val a dir que els gestors COVID-19 estan portant a terme una tasca de recerca dels contactes que hagin tingut les persones contagiades. Al respecte, tothom susceptible d’haver tingut un contacte amb algun d’aquests casos positius, així com als clients dels establiments i locals d’on han sorgit aquests brots se’ls ha avisat. L’alcalde de la Seu ha afegit que en funció del percentatge de positius es podria fer un cribratge poblacional.

Fàbrega ha demanat a la ciutadania que aquests dies “es realitzin els mínims contactes possibles perquè tots poden ser portadors asimptomàtics de la COVID-19”.

Control exhaustiu bars, pubs i restaurants

Cal recordar que ahir dimecres la Policia Municipal de la Seu d’Urgell va iniciar un control exhaustiu bars, pubs i restaurants de la nostra ciutat per comprovar si compleixen al cent per cent amb les mesures sanitàries del PROCICAT que van entrar en vigor dimarts. Precisament ahir a la tarda els agents municipals ja van obrir una acta administrativa en un local.

L’alcalde urgellenca ha insistit que si la Policia Municipal comprova que un local no compleix amb la normativa vigent antiCovid-19 es procedirà al seu tancament.

Aposta per la cultura

En aquesta compareixença, l’alcalde de la Seu d’Urgell ha volgut deixar clar que malgrat haver de suspendre la festa major i tots els actes culturals previstos “l’equip de govern segueix apostant de forma clara per la cultura, i sobretot, a través dels artistes locals i del territori”.

Al respecte, Jordi Fàbrega ha volgut agrair públicament la feina realitzada per d’Àrees de Cultura, Esports i Festes de l’Ajuntament, i especialment al tinent d’alcalde de Cultura, Carlos Guàrdia, per haver elaborat la programació d’una festa major que reunia totes les mesures sanitàries, però que malauradament no es podrà dur a terme a causa dels actuals brots de Covid-19 a la nostra ciutat.

L’alcalde urgellenc també ha afegit que la programació cultural que s’incloïa a la Festa Major es recuperarà de cara a la tardor, de manera espaiada, tot en funció de l’evolució de les xifres de contagis.