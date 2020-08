L’evolució de la Covid-19 obliga a cancel·lar el Jambo

El festival s’havia de celebrar del 10 al 13 de setembre després d’haver-se ajornat a causa del coronavirus. La data inicial era el juny del 2020, el cap de setmana anterior a Sant Joan.

El comunicat, publicat al web de l’esdeveniment, explica que organització i patrocinadors han intentat “fins a l’últim moment que aquesta edició fos una realitat, però l’evolució de la situació sanitària fa inviable el desenvolupament del Jambo amb l’esperit que el caracteritza”. Afegeix que “un dels motius principals que empenyia a mantenir viva l’edició del 2020 eren els músics, un col·lectiu que, com molts altres, està essent perjudicat per les circumstàncies”.

L’organització assegura que treballa en l’edició 2021, prevista els dies 17, 18, 19 i 20 de juny, en què li agradaria comptar amb tots els músics que havien de participar en el festival d’aquest 2020 en què s’havien programat 4 dies de música al carrer.

Marc Parrot, Maïa Vidal, Chicharro, Caïm Riba, Mi capitán, Joel SaraKula, Pol Cruells, Mareta Bufona, The Posies (que ja havia anul·lat al juliol per la situació sanitària) i el grup infantil d’èxit La tresca i la verdesca estaven en el cartell del 2020. Per descomptat també músics del país -vitals en totes les edicions del Jambo- com Madretomasa, Antònies Darkness, Quim Salvat, Scarlett Brotherhood, El tren de la musa, Manu & the vodkas, el Cor de Gospel, el Cor Rock d’Encamp o els Mestral són alguns dels artistes que havien d’actuar en aquesta edició.