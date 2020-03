En la compareixença d’aquest dimarts al migdia oferta pel ministre Portaveu, Eric Jover, ha explicat quina tipologia d’empreses i sectors han de cessar les seves activitats després de les mesures anunciades ahir al vespre per part del cap de l’Executiu, Xavier Espot. Unes mesures, ha insistit el ministre Jover, destinades a limitar encara més la mobilitat per aturar la cadena de transmissió de la COVID-19 i així no col·lapsar el sistema sanitari. El Decret es publicarà durant el dia d’avui i entrarà en vigor demà dimecres.

Les noves mesures preveuen que totes les activitats es cessaran completament excepte les essencials, com són la venda de productes de primera necessitat (alimentació i farmàcies), les benzineres i els bancs que operaran amb serveis mínims i els mitjans de comunicació, entre d’altres.

Altres activitats romandran tancades però han de mantenir uns serveis de guàrdia, com són les professions sanitàries, els veterinaris, els industrials (electricistes, etc…) o els tallers mecànics. El ministre Portaveu ha especificat que el teletreball està permès en totes les activitats. Pel que fa a l’Administració, Eric Jover, ha avançat que el Servei de Tràmits funcionarà entre les 8 h i les 14 h únicament amb cita prèvia, trucant al 150 o enviant un correu a info.tramts@govern.ad.