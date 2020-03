El ministre Eric Jover ha anunciat que el Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut està treballant per identificar els grups de voluntaris d’iniciatives ciutadanes sorgits recentment davant la COVID-19. Una vegada identificats, el Ministeri deriva aquests grups a la Creu Roja, que s’encarrega d’impartir formacions perquè puguin activar-se ràpidament en cas de ser necessaris.

Pel que fa a les propostes individuals de voluntariat, l’Executiu agraeix a les més de 90 persones que s’han posat en contacte per tal d’oferir-se com a voluntaris. En aquest sentit, però, Eric Jover ha destacat que és necessari canalitzar-ho d’una manera ordenada per evitar possibles nous contagis.

D’aquesta manera, es demana que qui vulgui formar part del registre de voluntaris, enviï un correu electrònic a joventut_voluntariat@govern.ad. Jover ha especificat que, en cas de ser necessari, el Govern contactarà amb les persones que formen part d’aquesta base de dades.