S’assoleix el primer conveni col·lectiu del SAAS que contempla un augment de salari a 700 treballadors

Enguany, 600 treballadors del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i un centenar més l’any vinent veuran incrementat un 5% el seu sou, responent als seus avenços en la carrera professional. Es tracta d’un dels objectius destacats del recentment aprovat conveni col·lectiu. Per al comitè d’empresa és un petit granet de sorra per a millorar unes condicions salarials que havien anat empitjorant.

“El pla ha estat bloquejat durant deu anys i evidentment aquestes persones s’han continuat formant i ara tindran la possibilitat d’accedir pròximament al procés d’avaluador i a l’increment salarial”, explica Luis Buendía, directiu representant d’empresa al comitè negociador.

Es fa una clara aposta en formació destinant-hi per al 2023 un total de 360.000 euros, xifra que suposa un increment del 60% respecte als últims 4 anys. Una de les prioritats és mantenir al màxim possible el poder adquisitiu de la plantilla i, és per això, que també hi queden recollits els increments de salari anuals relatius a l’IPC, que per a l’any vinent es preveu del 4,5%. També s’hi inclouen millores en la conciliació laboral per a aconseguir més comoditat en alguns processos, com ara la lactància o en cas d’intervencions quirúrgiques de familiars.

Queden, però, diversos serrells a treballar, com ara l’exclusivitat de la jornada nocturna o les reduccions horàries que impliquen tenir més personal, un fet que s’ha d’analitzar amb lupa tenint en compte el problema de trobar mà d’obra.

Josep Maria Piqué, director general del SAAS explica que “és un dels reptes més grans que tenim de futur, probablement aquí al país. Facilitar els tràmits per a venir cap aquí i obrir noves línies de recerca com a pol d’atracció són algunes de les vies per a gestionar la problemàtica”.