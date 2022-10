L’ADA i la FAF celebren conjuntament el Dia Mundial del Futbol en les nenes

L’Associació de Dones d’Andorra (ADA) i la Federació Andorrana de Futbol (FAF) han unit forces per a celebrar el Dia Mundial del Futbol en les nenes, amb l’objectiu de reivindicar en aquesta data especial el paper de la dona en el món de l’esport, promovent una pràctica igualitària i trencant amb els estereotips dels esports catalogats de masculins.

Amb aquesta iniciativa, les dues entitats tenen com a finalitat promoure una pràctica esportiva equitativa mitjançant un vídeo compartit a les xarxes socials, inspirant a les noves generacions femenines a jugar al futbol i tenir una vida saludable.

Segons el president de la FAF, Fèlix Álvarez: “És important que els drets de les més petites siguin respectats i valorats, com també per a convertir en un hàbit normal que el futbol sigui un camí per a incloure l’esport dins la seva rutina i també perquè aprenguin valors com ara desenvolupar l’autoconfiança, el respecte, la puntualitat, el treball en equip, el lideratge i més qualitats indispensables en la vida quotidiana”.

De la seva banda, l’ADA vol donar una empenta més a totes les nenes perquè entrin en els esports més masculinitzats, com és el cas del futbol. Amb exemples propers de dones que avui són professionals del futbol es vol aconseguir fer pensar a les nenes i el nens, però també als seus pares i mares que és possible arribar a ser una professional o a gaudir d’aquest esport que també és femení.

Per a Mònica Codina, presidenta de l’ADA: “Amb la FAF estem treballant per què el futbol femení andorrà estigui al lloc que es mereix, i potenciar aquest esport en les nenes, noies i dones en condicions d’igualtat, trencant qualsevol estereotip de gènere. El nostre Pla Estratègic 2022-2025 també fa èmfasi en la realització de projectes que impulsin les dones en aquells àmbits considerats, fins ara, territori masculí; per això aquesta iniciativa que ara impulsem amb la FAF, esperem tingui continuïtat en el futur”.

Andorra disposa a les seves lligues nacionals 156 jugadores amb llicència repartides en 16 equips, a més de 32 dones que formen part del cos tècnic d’algun equip. A més, dins l’estructura dels equips Enfaf, hi ha 4 equips femenins de futbol i un de futbol sala, que mouen unes 75 jugadores.

Dins del seu Pla Estratègic 2021-2024, la FAF treballa des de fa gairebé una dècada per a continuar potenciant el futbol femení amb projectes consolidats com ara el Campus d’estiu, amb una mitjana de més de 80 noies per edició o el nou Playmakers, en col·laboració amb UEFA i Disney.

Sota el hashtag #ellatambesomiava, des de l’ADA i la FAF encoratgen totes les nenes a practicar esport, a no posar-se límits i a gaudir d’allò que més els agradi.