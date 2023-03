Saps quin principi actiu hauries d’usar segons el teu tipus de pell? T’ho expliquem!

Una dona amb el cutis hidratat (Tamara Bellis)

Niacinamida, retinol, àcid glicòlic… El vocabulari beauty està ple de tecnicismes. Noms de principis actius amb els quals són formulats els productes de bellesa, però… saps quin principi actiu hauries d’utilitzar, per a cuidar i protegir la teva pell? Belén Acer, de la Farmàcia Avinguda Amèrica, t’ajuda a descobrir-ho.

Per a les pells seques

Com afirma Belén Acer: “Les pells seques acostumen a presentar una falta de lípids estructurals, per això haurien d’utilitzar actius que nodreixin i que, en definitiva, aportin els lípids que els falten a aquestes pells. Entre aquests actius destaquen els llards, els olis, i les ceramides”.

“A més, en moltes ocasions, les pells seques també estan deshidratades, per la qual cosa serà interessant aportar substàncies que retinguin l’aigua en la pell i evitin la pèrdua d’aigua transepidèrmica. L’àcid hialurònic té capacitats restauradores, augmenta el contingut d’humitat de la pell, i la defensa contra la pèrdua d’humitat. És capaç de retenir fins a 1.000 vegades el seu propi pes en aigua, la qual cosa el converteix en un hidratant òptim per a tota mena de pell, incloses les seques i sensibles. L’esqualà és un altre actiu que redueix l’evaporació d’aigua i ajuda a hidratar la pell, igual que l’àcid poliglutàmic, un principi actiu natural, derivat de la fermentació de la soja, que té propietats hidratants”, revela Belén Acer.





Per a les pells grasses

Les pells grasses poden tenir també tendència a l’acne. En aquest tipus de pells el que es persegueix és controlar la producció excessiva de greix, perquè no obstrueixi els porus i pugui aparèixer un brot d’acne, mantenir a ratlla les lluentors indesitjades, millorar la textura de la pell i hidratar i enfortir la barrera cutània per a mantenir-la sana.

Per tant, “principis actius com l’àcid salicílic, amb propietats queratolítiques i seurreguladores, penetren a l’interior del porus “dissolent el greix” i d’aquesta forma ajuda a controlar l’aparició d’imperfeccions i, a més, millora les marques d’acne afavorint la textura de la pell”.

“L’àcid glicòlic també és un bon aliat de les pells grasses (amb tendència acneica), ja que té propietats exfoliants que fan que es renovi la pell, eliminant les cèl·lules mortes”.

Finalment, “el retinol també és una gran aposta per a les pells grasses perquè millora la textura de la pell, disminueix la producció de seu (greix), evita arrugues, a més de millorar el to”, exposa la farmacèutica Belén Acer.





Per a les pells sensibles

“Per a les pells sensibles, la niacinamida és ideal perquè ajuda a reparar la barrera cutània. A més, la centella asiàtica té propietats calmants i cicatritzants, així com ajudar a mantenir la humitat en la pell. Finalment, el pantenol és ideal per a la sensibilitat cutània, ja que compta amb propietats hidratants, emol·lients i antiinflamatòries”, assegura la farmacèutica.





Per a les pells madures

En el cas de les pells madures, ens interessa utilitzar actius que promoguin la síntesi de col·lagen. Entre ells, “el retinol és el principi actiu antiedat per excel·lència: atenua les línies fines i les arrugues, millora l’estat de les taques, aporta molta lluminositat al rostre i, fins i tot, controla molt bé els brots d’acne. No obstant això, en alguns moments, com l’embaràs, el seu ús està contraindicat i no es pot gaudir de les seves bondats. Com a alternativa, m’agrada molt recomanar el bakuchiol, l’alternativa vegetal al retinol, amb propietats similars, però amb encara molt camí per recórrer per a aconseguir la mateixa evidència científica del retinol”.

“Altres actius que ajuden als nostres fibroblastos a sintetitzar col·lagen serien la vitamina C, que a més és fonamental per a protegir la pell dels radicals lliures. També m’encanta recomanar pèptids com l’Argireline, també conegut com a “Botox-like”, que inhibeix parcialment la contracció del múscul fent que es contregui menys, i per tant apareguin menys arrugues d’expressió”, afirma l’experta.





Per bellezactiva.com