Santiago Casas guanya el XIV Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror d’Encamp

Entrega dels premis de narrativa fantàstica i de terror d’Encamp (Comú)

Encamp ha celebrat aquesta tarda de dimarts l’entrega de guardons del XIV Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror organitzat pel servei de biblioteques comunals, que enguany ha acollit un total de 95 participants. El guanyador en la categoria d’adults ha estat Santiago Casas amb el relat ‘La carnisseria del senyor Rudolf Maier’.

L’acte ha tingut lloc a la biblioteca d’Encamp i ha comptat amb la cònsol major, Laura Mas, i els consellers comunals Josefina Rodríguez i Andreu Riba. La cònsol major ha “felicitat i agraït la participació de tots els inscrits” i ha celebrat que un any més el premi aculli “relats tan diversos i interessants”. Destacant, a més, que la categoria juvenil ha estat la que ha aplegat més inscrits, amb un total de 45.

Com a novetat d’enguany, s’ha escoltat un fragment amb veu en off dels relats que han obtingut el primer premi en cada categoria. L’autor de la veu ha estat el doblador professional de cinema Sergi Zamora.

Zamora no és la primera vegada que dona sonoritat a algun dels relats del Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror d’Encamp. Gràcies a l’edició de l’any 2020, Zamora i Pablo Böhmwald (guanyador del tercer premi en la categoria adults amb el relat ‘La poma de Caramel’) es van conèixer i unir per a tirar endavant una iniciativa de projecció cultural pionera al país: el primer projecte de ràdio teatre en directe d’Andorra.

Pablo Böhmwald ha donat unes paraules d’ànims a tots els participants, “tant als guanyadors com als que no han obtingut premi, perquè segur que tots heu treballat molt per a presentar els millors relats”. A més, ha assegurat que tot esforç “dona els seus fruits”, posant com a exemple el seu relat ‘La poma de Caramel’, “que es va acabar convertint en un llibre”.

Altres novetats de la 14a edició del Premi han estat l’ampliació de la participació a més territoris (afegint els departaments francesos de l’Arieja i els Pirineus Orientals als ja existents: Andorra i les comarques catalanes de la Cerdanya i l’Alt Urgell) i l’equiparació de la quantia dels premis en les categories joves i adults, mantenint la dotació total del concurs, però fent que ambdues tinguin 400 euros per als primers guanyadors, 300 per als segons i 200 per als tercers.





Guanyadors del XIV Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror

El jurat d’enguany ha estat format per les escriptores Núria Gras, Laura Tejada i Sònia Puente i el cineasta Álvaro Rodríguez, a més de personal tècnic de les biblioteques.

En representació del jurat, Sònia Puente i Laura Tejada ha encoratjat a tothom “a seguir participant” en premis com aquest, que “fomenten la cultura literària i la posen en valor”.

Els relats premiats en les diferents categories han estat els següents:





CATEGORIA CADET

Primer premi: Txell Pérez, amb ‘El miratge’.

Segon premi: Íngrid Lasheras, amb el relat ‘Aquella nit’.

Tercer premi: Jana Escabias, amb relat ‘El salt més llarg’.





CATEGORIA JOVES

Primer premi: Laia Martínez, amb el relat ‘Un nou inici’.

Segon premi: Maitane Domínguez, amb el relat ‘La pantera’.

Tercer premi: Jana Sánchez, amb el relat ‘L’experiment de l’horror: el cas de la morgue’, i Stanies Vea Uclaray, amb el relat ‘Cavall Celíac’.





CATEGORIA ADULTS

Primer premi: Santiago Casas, amb el relat ‘La carnisseria del senyor Rudolf Maier‘.

Segon premi: Liliana Cacais, amb el relat ‘No estaràs sola’.

Tercer premi: Josep Maria Mangot, amb el relat ‘Em miren!’.