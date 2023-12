Notables resultats de la base de la natació andorrana a Barcelona

Els joves nedadors andorrans que han competit aquest passat cap de setmana a Barcelona (FAN)

Dues medalles de bronze de Biel Cuen, dos rècords d’Andorra de 13 anys de Ramon Montoto, un altre rècord de 13 anys de Marc Montraveta i vuit millors marques personals (MMP), és el balanç final de la participació andorrana en la Fase 2 del Campionat de Catalunya d’Hivern Júnior/Infantil, celebrat a les instal·lacions del Club Natació Barcelona, entre el 7 i el 10 de desembre 2023.

Han participat: Aran Jorge (2009), Arnau Segarra (2007) i Biel Cuen (2007), del CLESER; Eliot Lopez (2010) i Isabel Montoro (2010) del CN Encamp; Max Suarez (2008), Jan Font (2009), Ramon Montoto (2010), CN Serradells i Marc Montraveta (2010) del CN Serradells. Pablo Prieto, 2n entrenador de la FAN, ha estat el tècnic responsable de la delegació. Aritz Moreno (2007) del CN Serradells i classificat per a participar en la prova de 400 m estils, ha estat baixa.

Ramon Montoto (2010) del CN Serradells, igual que a la Fase 1, ha fet dos rècords d’Andorra de 13 anys per a sumar-nr quatre a la temporada. El primer en la prova de 50 m esquena, 22è, amb un temps de 33,18 amb el que supera el registre 34,66 de Pol Arias del 20 de desembre del 2009. També ha fet rècord d’Andorra de 13 anys, en la prova de 200 m esquena, 20è, amb un crono de 2:32,59 amb el que millora la seva marca de 2:34,19 del passat 2 de desembre.

Marc Montraveta (2010) també del CN Serradells, ha participat en la prova de 200 m papallona, 22è, amb un crono de 2:45,52 i rècord d’Andorra de 13 anys amb el que rebaixa, en gairebé tres segons, el seu rècord anterior de 2:48,08 del 17 de juny del 2023.

Finalment, l’internacional Biel Cuen, que estava classificat per a disputar fins a 7 proves, s’ha classificat, per a cinc finals B i una final A amb dos podis. El primer en la Final B de 200 m papallona, amb un temps de 2:20,37; i medalla de bronze per edat de l’any 2007; i el segon en la prova de 400 m estils amb un temps de 4:49,36 i medalla de bronze, també per categoria d’edat.