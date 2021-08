Sant Julià amplia l’oferta esportiva de la parròquia amb dues pistes de pàdel

Sant Julià de Lòria disposa de dues pistes de pàdel adjacents al Centre Esportiu. Durant la inauguració, el cònsol major ha indicat que “es compleix així un dels compromisos electorals que van contreure amb la ciutadania de donar diversitat a l’esport de la parròquia”.

Les dues pistes han suposat una inversió de 400.000€ i el terreny on s’ubiquen és de lloguer.

El servei de lloguer l’assumirà el Centre Esportiu. Les pistes estaran obertes de dilluns a divendres de les 9h a les 22.30h, els dissabtes de les 9h a les 22h i els diumenges de les 10h a les 20h. El servei d’escola, tant per a infants com per a adults, l’oferirà l’empresa GoANDPadel. Per als més petits serà de dilluns a divendres de les 17.30h a les 19.30h i per als adults dilluns, dimarts i dijous de les 19.30h a les 22.30h.

Al llarg de la temporada es faran clínics, campus i torneigs.