Nous aldarulls i accions incíviques en el segon dia de la Festa Major de la Seu d’Urgell

La Seu d’Urgell ha viscut nous aldarulls i accions incíviques en diverses zones i carrers de la ciutat en la segona nit de Festa Major. Arran de la situació, l’Ajuntament urgellenc ha reiterat la crida a la responsabilitat i al civisme de tothom per evitar la propagació de la COVID-19 i per no molestar els veïns i veïnes.

Aquesta matinada de diumenge s’han repetit els enfrontaments entre els Mossos d’Esquadra i algunes de les persones concentrades a la plaça del Carme, un dels punts més conflictius, juntament amb l’Horta del Valira. Alguns dels participants en el botellot, la majoria joves, han llençat ampolles i tot tipus d’objectes als agents quan els han intentat dispersar tot explicant-los que la normativa indica que al carrer no hi pot haver grups de més de 10 persones i que s’ha de dur mascareta si no es poden mantenir les distàncies. Les accions de control i d’actuació dels ARRO pels carrers de la Seu s’han allargat fins més enllà de les sis del matí.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha recordat que tot i que s’intenta ser permissiu amb la situació de limitació d’oci “hi ha un moment en què cal actuar perquè el comportament molesta els veïns i sanitàriament és de risc, segurament amb conseqüències negatives pel que fa a la pandèmia”. En aquest sentit, s’ha puntualitzat que les accions violentes provenen només “d’un grup petit de persones” que fan que d’altres joves influïts per l’alcohol s’apuntin als aldarulls. Fonts municipals lamenten que “malauradament, part del jovent té molt interioritzat un discurs que els fa creure que l’Ajuntament i la policia estan en contra seva, quan és precisament el contrari”.

El consistori urgellenc ja va fer ahir una crida a la responsabilitat i al civisme durant els dies de la Festa Major, fent incidència de forma especial en el comportament nocturn. El consistori urgellenc va indicar en un comunicat difós a través de les xarxes socials que “tot i que són dies festius i tothom té ganes de passar-s’ho bé, cal recordar que estem en plena pandèmia i cada dia tenim més casos de COVID-19”. El text assenyalava que “les aglomeracions i el fet de no respectar les mesures de seguretat provoquen contagis”. D’altra banda, l’Ajuntament puntualitzava: “Som comprensius i permissius, però cal fer compatible les ganes de festa amb les mesures preventives i amb el descans dels ciutadans”. És per això que demana la col·laboració de tothom, sobretot a la matinada, “per aconseguir-ho i mantenir controlada la pandèmia”.