Dos anys després, la fira de Sant Jordi torna a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany. La pandèmia de coronavirus va obligar a celebrar aquesta cita de forma virtual el 2020 mentre que l’any passat es va haver de descentralitzar en tres espais per poder controlar l’aforament.

El pròxim 23 d’abril, la fira recuperarà al seu emplaçament habitual. La jornada arrencarà a les 10 hores. Els visitants podran trobar llibres, flors i artesania a la plaça Coprínceps. Un total de 18 paradetes i com a novetat, la presència de les llibreries que han obert recentment a Andorra i la presència del Museu Thyssen.

A banda de l’aspecte més comercial, la fira també preveu activitats educatives. De les 11 a les 13.30 hores s’han programat tallers per a famílies i un racó de lectura. A les 12 hores hi haurà una performance en directe a càrrec d’Emma Regada vinculada a l’art tèxtil. A les 12.30 hores tindrà lloc el vermut de paraules musicals Notes i lletres, a càrrec de la Fundació ONCA als restaurants i bars de la plaça. Consistirà en la lectura de fragments de literatura andorrana acompanyada de música i anirà a càrrec de l’actriu Txell Diaz i la violoncel·lista Olga Palou. La selecció musical ha estat realitzada per Albert Gumí i la direcció i dramatúrgia va a càrrec de Joan Hernández.

A la tarda, de les 16 a les 19 hores, a la sala Prat del Roure, hi haurà tallers per a famílies i racó de lectura, i a les 17 hores, l’espectacle infantil ‘On vas, Moby Dick?’ A càrrec del Centre de titelles de Lleida. L’entrada és gratuïta.

En acabar es farà el lliurament de premis del concurs de punts de llibres de Sant Jordi 2022, en què hi han participat 1.200 infants. De les 17.30 a les 19 hores, a la plaça Coprínceps, els escriptors del país estaran signant llibres. Fins ara hi ha confirmats Fabiola Masegosa, Greg Coonen, Josep Dalleres, Maria Cucurull, Irma Bonet i Ludmila Lacueva.

L’última activitat de la jornada serà la Jam Session de lletres, un espai de micro obert en què la gent podrà llegir un text i compartir-lo amb la resta de visitants. La fira tancarà a les 20 hores.

La cap de Cultura, Anna Garcia, ha assenyalat que el programa inclou activitats per a tots els gustos que “permetran assaborir un Sant Jordi per a nosaltres molt especial“, ja que suposa un retrobament amb les activitats que es feien “des de sempre”.

També el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, ha celebrat poder recuperar la plaça Coprínceps com a centre neuràlgic de la diada de Sant Jordi. Closa ha destacat que la jornada dona el tret de sortida a una primavera i un estiu que seran “molt potents” a escala cultural a Escaldes-Engordany.