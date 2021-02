S’amplien en un 30% els llindars d’accés als ajuts pels propietaris

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha presentat el Reglament de l’ajut per a petits propietaris de locals comercials i habitatges de lloguer que han vist reduïts substancialment els ingressos amb motiu de les mesures per l’emergència sanitària causada per la COVID-19.

Aquest ajut modifica el reglament anterior creat per la Llei 5/2020 –donant resposta a la Llei 16/2020 de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2–, ampliant en un 30% els topalls d’ingressos personals i/o familiars amb l’objectiu de donar una resposta més àmplia al col·lectiu dels propietaris. La Llei fixa la reducció de la renda dels contractes d’arrendament dels locals de negoci fins al 75%, aplicable als locals amb l’activitat suspesa obligatòriament per decret governamental. Fora d’aquest supòsit, la llei preveu, sempre quan es justifiqui una davallada en la xifra de negoci en relació amb els mateixos mesos de l’any anterior, que es pugui obtenir una carència sobre l’import total de la renda o una reducció de l’import amb un límit màxim del 50%.

A més, la mateixa normativa disposa que les persones assalariades concernides per una Suspensió Temporal del Contracte de Treball (STCT) o de la Reducció de la Jornada Laboral (RJL), o que hagin estat acomiadades i percebin l’ajut econòmic ocasional per desocupació involuntària, puguin beneficiar-se d’una reducció de la renda del seu habitatge de lloguer de fins al 10%. Aquesta reducció pot incrementar fins al 20% en altres supòsits, com ara en les famílies monoparentals o en el cas que la part arrendatària acrediti que la seva unitat familiar de convivència ha patit una reducció de la renda percebuda de manera conjunta per tots els membres superior al 10%, perquè més d’un dels integrants de la unitat es troba en alguna de les situacions referides anteriorment. La reducció del 20% es preveu també per a les persones que realitzen una activitat per compte propi que percebin la prestació esmentada.

Així doncs, amb el Reglament presentat aquest dijous s’estableix una ampliació de l’ajut econòmic ocasional destinat als propietaris de locals comercials i habitatges que vegin reduïts substancialment els ingressos de la seva unitat familiar de convivència perquè han hagut d’aplicar les rebaixes esmentades anteriorment als seus inquilins.

Reglamentàriament es determinen els requisits per poder ser beneficiari d’aquest ajut, destacant, en primer lloc, el fet de tenir en propietat locals per a negoci o habitatges de lloguer que hagin estat objecte de la reducció de la renda en aplicació de la Llei de mesures urgents. Així mateix, es fixa que els ingressos del sol·licitant, inclosos els que procedeixen dels lloguers, no poden superar els 48.000 euros anuals si es tracta d’una sola persona o els 54.000 euros anuals en el cas d’una unitat familiar de convivència. Tampoc es pot superar el barem de valoració patrimonial, que es considera superat si el valor de mercat dels béns immobles, en què no es computa l’habitatge habitual ni l’immoble arrendat pel qual es rep l’ajut, és igual o superior a deu vegades el llindar econòmic de cohesió social personal en còmput anual (LECS). En el cas de les propietats indivises, es distribueix el valor de l’immoble a parts iguals entre els propietaris, llevat que hi hagi proves en contra sobre la quota dels uns i els altres.

També es considera superat el barem de valoració patrimonial si de forma acumulativa el valor dels actius financers i el valor els béns mobles, en què no es computen els béns mobles d’ús personal i els vehicles adaptats per a persones amb discapacitat, és igual o superior a 6,5 vegades el LECS personal en còmput anual. S’estipula que els beneficiaris han d’acreditar la seva residència permanent i efectiva al Principat d’Andorra.

Pel que fa a la quantia de l’ajut, al reglament s’estableix en l’import de la renda que han deixat de percebre els propietaris dels locals o habitatges, que en cap cas no pot superar els llindars fixats pel Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut segons cada tipus d’unitat familiar. En concret, en el cas d’una única persona no es pot superar el LECS personal (1.457,91 euros), amb consort o parella (1.020,53 euros), amb fill menor de 14 anys (1.020,53 euros), amb fill major de 14 anys (728,95 euros), amb altres membres de la unitat familiar menors de 14 anys (1.020,53 euros) i amb altres membres de la unitat familiar majors de 14 anys (728,95 euros).

El beneficiari ha de presentar en els primers deu dies del mes la declaració mensual de pèrdua d’ingressos derivada del lloguer de locals comercials o habitatges del mes anterior. Els propietaris de locals comercials i habitatges de lloguer que hagin estat afectats per la reducció de la renda, que sol·licitin l’ajut i que compleixin els requisits, han de presentar la sol·licitud en model oficial al Servei de Tràmits del Govern, que ha d’anar acompanyada de la documentació.

La durada d’aquest l’ajut econòmic ocasional és per al període comptat a partir de l’1 de gener i mentre es continuïn complint els requisits i estigui en vigor la reducció de la renda de locals per a negoci i dels habitatges de lloguer.

Finalment, Filloy ha repassat els ajuts concedits a petits propietaris abans de l’ampliació del 30% dels llindars d’accés, indicant que fins al 31 de desembre del 2020 es van sol·licitar 21 ajuts (14 atorgats i 7 denegats) amb un import liquidat de 30.325,97 euros.