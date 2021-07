S’adjudica la vigilància ambiental dels cinc abocadors de cendra clausurats

El Govern, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha aprovat l’adjudicació del concurs públic per a la vigilància ambiental dels cinc abocadors de cendra clausurats per al període 2021-2026 a l’empresa Ecotècnic per un import de 7.134,94 euros anuals.

L’any 1999 es van iniciar els treballs de restauració de l’abocador de cendra de Juberri. Des de llavors i fins al passat 2008, s’han restaurat i clausurat definitivament els 5 abocadors de cendra del Principat d’Andorra, a Juberri (parròquia de Sant Julià de Lòria), al Maià (parròquia d’Encamp, a Encodina (parròquia d’Ordino), i al Coll de la Botella i Sant Antoni de la Grella (parròquia de La Massana).

La licitació del concurs respon a la voluntat del Govern d’Andorra de garantir la vigilància ambiental d’aquests abocadors, en compliment de la Llei de residus que especifica que després de la clausura, el gestor és responsable del manteniment i de la vigilància de l’abocador durant el temps que estipuli el Govern per via reglamentària. Aquesta durada no pot ser inferior a 5 anys pels abocadors d’inerts i 10 anys per a les dues categories restants. És en aquest sentit que, des de l’any 2009, s’està duent a terme la vigilància ambiental d’aquests 5 abocadors.

Els treballs de vigilància ambiental consisteixen a fer una sèrie d’inspeccions i analítiques que garanteixin l’eficiència de la restauració i l’estat de clausura definitiva de l’abocador.

El termini d’execució finalitza el 31 de desembre del 2021, moment en què es podrà renovar amb l’acord previ del Govern per períodes anuals, fins a un màxim de sis anys, tal com estableix la Llei de contractació pública, des de l’inici del contracte, d’acord amb l’objecte d’aquest contracte.