S’actualitzen els preus dels equipaments culturals que depenen del Govern

Casa de la Vall (Consell General)

El Govern ha aprovat la modificació dels preus públics i les gratuïtats de les entrades i dels serveis que ofereixen els museus, monuments i sales d’exposicions que depenen del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports per al 2024. Aquesta modificació inclouen canvis tarifaris com la gratuïtat de les entrades els dimecres i l’eliminació de productes com la demostració del martinet de la Farga Rossell o les tarifes del Museu Postal, que s’ha transformat en un museu digital i que està disponible a www.museupostal.ad.

La relació de les tarifes públiques d’entrada i serveis corresponents al 2024, que es publicaran al BOPA, són les següents:

Preus d’entrada i serveis Museu Nacional de l’Automòbil, Museu Casa Rull, Casa de la Vall i Farga Rossell Preu Entrada individual 5,00 € Entrada per a grups (mínim 10 persones) 2,50 € Entrades per a associacions i entitats culturals, escoles estrangeres i estudiants amb acreditació 2,50 € PassMuseu (entrada per a 3 museus) individual 10,00 € Visita guiada (suplement per persona) 1,50 € Visita amb taller per a escoles estrangeres, preu per persona 4,00 € Casa Areny-Plandolit, Espai Columba i videomapatge de Santa Coloma Entrada individual 7,00 € Entrada per a grups (mínim 10 persones) 3,50 € Entrades per a associacions i entitats culturals, escoles estrangeres i estudiants amb acreditació 3,50 € Visita guiada (suplement per persona) 1,50 € Visita amb taller per a escoles estrangeres, preu per persona 4,00 € Lloguer d’equipaments culturals (preu per hora) (1) 75,00 € Serveis de guia en equipaments culturals fora de l’horari laboral (preu per hora i guia) 40,00 € Neteja d’equipaments culturals associats a actes (preu per hora) 20,00 € Gratuïtats Ciutadans del Principat, dimecres, 1r i 3r dissabtes de mes 0 € Visita i tallers de les escoles nacionals 0 € Persones amb diversitat funcional, llars de jubilats, aules taller i espais de joves 0 € Persones inscrites al Servei d’Ocupació 0 € Més grans de 65 anys, residents, titulars de la Targeta Magna 0 € Joves fins a 30 anys i titulars del Carnet Jove 0 € Menors de 10 anys 0 € Estudiants del Principat 0 € Membres de l’ICOM (Consell Internacional de Museus) i de l’Icomos (Consell Internacional dels Monuments) 0 € Jornades gratuïtes 0 € Sala d’exposicions del Govern 0 € Descomptes Agències de viatges del Principat d’Andorra 10% descompte Més grans de 65 anys, no residents, amb document d’identitat 2,50 €

(1) El lloguer de l’Auditori Nacional està subjecte als preus i les condicions descrites al Reglament d’ús de l’Auditori Nacional en vigor.