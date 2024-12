Satisfacció de Nàdia Tudó pel seu paper al Mundial de Budapest

Nàdia Tudó competint al Mundial de Budapest (FAN)

“Estic molt contenta de com ha anat aquest mundial, em sento competitiva i hem tornat a demostrar que podem estar en competicions de màxim nivell assolint els nostres objectius”. Són declaracions de Nàdia Tudó en acabar la seva darrera prova del mundial de Budapest, els 200m braça, on s’ha quedat a les portes de sumar un nou rècord nacional.

La nedadora del Principat ha estat quarta a la seva sèrie amb un temps de 2.29.62″, a només tres dècimes del rècord absolut (2.29.32″). “Crec que arribem en un bon moment per als Jocs dels Petits Estats, després de com ha anat tot tinc moltes ganes de competir a casa, davant de la meva gent”, ha insistit Tudó que es marca ara Andorra 2025 com el següent gran repte.

Amb la prova d’aquest divendres, Tudó tanca la seva participació en el Mundial de Budapest amb un rècord dels 50m braça sota el braç i baixant d’1 minut i 10 segons en la prova del 100m braça, marca que feia cinc anys que no assolia. A més, en la seva distància més llarga l’ordinenca es manté al màxim nivell abans de la temporada de piscina llarga.





Cuen, suma dos rècords més de 17 anys

Més enllà de Budapest, al Campionat de Catalunya júnior, Biel Cuen, ha sumat en les darreres hores dos rècords de 17 anys més. Dijous al vespre el nedador de la FAN va tornar a rebaixar el rècord dels 200m estils de 17 anys i el va deixar en un temps de 2.09.90″. A més, també va sumar un nou rècord d’Andorra de 17 anys dels 100m lliures (en la primera posta del 4x100m), deixant el nou millor temps en 52.52″.