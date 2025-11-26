El Comú d’Andorra la Vella rep la primera visita oficial del copríncep episcopal

El Comú d’Andorra la Vella ha rebut la primera visita oficial per part de Mons. Josep-Lluís Serrano Pentinat, bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra. La corporació comunal, encapçalada pel cònsol major, Sergi González, i la cònsol menor, Olalla Losada, ha rebut Serrano Pentinat a casa comuna, en una trobada de presentació que també ha permès compartir projectes, reforçar la cooperació institucional i apropar la tasca del Coprincipat al conjunt de l’administració local.
La visita ha començat amb la rebuda oficial a la plaça Príncep Benlloch i la signatura al Llibre d’Or al despatx oficial, abans del desplaçament a la Sala del Consell de Comú. Allà, consellers i equips tècnics han rebut el copríncep, que ha saludat personalment tots els membres presents.
Durant el seu parlament institucional, el cònsol major ha expressat que “des del Comú treballem amb una idea clara: posar les persones al centre. I no com un eslògan, sinó com una manera de governar” per a, seguidament, interpel·lar Serrano Pentinat, assenyalant que, tal com va indicar el Copríncep Episcopal, “Andorra ha de ser un país fidel a la seva història, però creatiu per afrontar els reptes d’un temps que ens exigeix adaptació i visió de llarg termini”. González també ha fet una breu pinzellada dels projectes que s’estan duent a terme i es projectaran en un futur a la parròquia, com la plaça del Poble, aquells vinculats a l’habitatge com el programa Reviu, el Poblet de Nadal que obrirà en breu o el futur Espai Capital. Tot fent incís en la seva raó de ser, la participació de la ciutadania i la importància de continuar treballant pels veïns i veïnes de la parròquia.
Seguidament, Mons. Serrano Pentinat ha destacat la importància del treball conjunt, afirmant que, com a país «tenim la vista llarga, tot i les nostres muntanyes, i hem de ser capaços de mirar al futur amb obertura, participació ciutadana i unió. Andorra la Vella és la capital més alta d’Europa, i l’hem de consolidar també com la capital dels Pirineus». Serrano Pentinat també ha agraït l’acollida des del primer moment per part del Comú, i ha felicitat la corporació “per tot el que esteu fent per la parròquia i el país, en els diferents àmbits”.
Després de la fotografia oficial i del lliurament dels obsequis institucionals, la comitiva ha iniciat una visita detallada per les diferents plantes de casa comuna, on el copríncep s’ha presentat als treballadors, acompanyat dels cònsols i consellers. A primera hora de la tarda, la delegació s’ha desplaçat fins a l’edifici de Noves Dependències del Comú, passant per Circulació i el BiciLab Andorra.
La jornada ha continuat amb un dinar institucional al Casal Calones i posteriorment amb una visita a la plaça del Poble, on els cònsols han exposat al copríncep els projectes vinculats a la transformació de la zona, incloent el futur Espai Capital. El recorregut s’ha clos amb una aturada a la Casa del Poble, on han compartit un moment amb la gent gran de la parròquia, amb un petit berenar.
Tot plegat, la jornada ha servit per a enfortir el diàleg institucional i traslladar amb detall els projectes i reptes de la parròquia, així com el full de ruta i temes cabdals a tractar per part del copríncep episcopal.