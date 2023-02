Rues multitudinàries amb 740 escolars d’Encamp i del Pas per a celebrar el carnaval

La rua infantil de carnaval a Encamp (Comú d’Encamp)

Les escoles d’Encamp i del Pas de la Casa han participat aquest matí de divendres, 17 de febrer, en dues rues multitudinàries per a celebrar el Carnaval d’enguany. La festivitat ha aplegat 740 infants, el professorat dels diferents centres, familiars i veïns que han volgut acompanyar la desfilada dels menuts. A més, el matí s’ha amenitzat amb espectacles itinerants i actuacions infantils.

A Encamp, la jornada ha començat a les 10 h amb l’espectacle ‘La Família Gordini’, que juntament amb els alumnes de l’Escola Andorrana han sortit des del centre i han recorregut el passeig de l’Alguer fins a l’escola bressol, on més infants s’han sumat a la rua. Seguidament, s’han desplaçat fins a l’Escola Francesa i, des d’allà, tots plegats han anat fins a la plaça dels Arínsols, on ha tingut lloc l’actuació del grup infantil ‘Orelles de Xocalata’.

En el cas del Pas de la Casa, la rua ha sortit també a les 10 h des de l’Oficina de Turisme i ha començat amb l’espectacle itinerant ‘Circus Party’, que acompanyat dels infants i les professores i professors han recorregut els carrers de la vila fins a arribar a la Sala de Festes, on la celebració ha continuat amb l’espectacle infantil ‘Krustó i Piruleta’.

La rua infantil de carnaval al Pas de la Casa (Comú d’Encamp)





Les activitats per a tota la família comencen dissabte, a les 12 h, amb la penjada

Els actes familiars del Carnaval d’Encamp començaran aquest dissabte, a les 12 h, amb la penjada de S.M. el rei Carnestoltes a la plaça del Consell. Seguidament, hi haurà el tradicional ball de l’Esbart Sant Romà. I ja a la tarda, a les 15 h, tindrà lloc la desfilada de carrosses i comparses. La celebració continuarà a les 18 h amb la festa infantil ‘Just Dance’.

A la nit, a les 22 h, hi haurà la primera de les tres festes temàtiques per a adults que té com a novetat el Carnaval d’enguany. Sota la temàtica ‘Welcome to the jungle’, els assistents gaudiran d’una celebració ambientada i plena de sorpreses. A més, la millor disfressa temàtica de la nit guanyarà un premi de 250 euros. El premi es repetirà durant les dues següents festes: ‘Love history’ i ‘Fluor the sea’, que es faran diumenge i dilluns a la nit, a partir de les 22 h.

El programa complet amb totes les activitats de Carnaval es pot consultar a comuencamp.ad.