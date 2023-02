Detencions per positius d’alcohol i tòxics, possessió de droga i conduir amb el permís retirat

Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

La matinada de dimecres la Policia va detenir una dona, veïna del Principat, de 29 anys, al Pas de la Casa amb un positiu de 0,83 d’alcohol en sang. D’altra banda, la matinada de dijous, a Soldeu, es va arrestar un veí de les valls, de 30 anys, amb una taxa d’1,51. Tanmateix, la matinada d’aquest divendres es detenen, en controls específics, dues persones més, veïnes d’Andorra, de 18 i 29 anys, per positiu en tòxics el primer i amb una taxa 1,55, el segon.



Aquesta setmana també s’ha detingut un altre veí del Principat, de 23 anys, per conduir amb el permís retirat; un no resident de 28 anys que accedia al país per la frontera del riu Runer amb 0,2 grams de cocaïna; i, un altre home no resident de 33 anys ,al Pas de la Casa amb 0,7 grams, també de cocaïna.

Finalment, ahir a la nit, es va arrestar un no resident, de 27 anys, a la frontera del riu Runer en possessió de 0,4 grams de MDMA i, durant la matinada passada, al Pas de la Casa, 3 homes no residents de 30, 38 i 41 anys, en possessió de 3,6 grams de cocaïna, 1,5 grams d’heroïna, 2 pastilles d’heroïna i 2 pastilles d’èxtasi.