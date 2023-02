Ubach participa en la Conferència Anual sobre política de seguretat internacional de Munic

Emmanuel Macron intervenint a la Conferència sobre política de seguretat internacional (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, s’ha desplaçat aquest divendres a Munic, Alemanya, per a participar en la Conferència Anual sobre política de seguretat internacional. És el primer any que una autoritat andorrana participa en aquest esdeveniment.

Es tracta d’un fòrum independent que se celebra des del 1963 on s’intercanvien opinions de mandataris d’arreu del món. Hi participen 450 persones de més de 70 països –entre caps d’Estat i de Govern, ministres, líders d’organitzacions internacionals i representants de grans empreses i de la societat civil– per debatre els repte de futur, política exterior i seguretat.

El fòrum s’organitza en diferents taules rodones amb temàtiques específiques com ara la seguretat energètica, la cooperació al desenvolupament, els drets humans i les infraestructures globals. El tema central de l’edició d’enguany és la guerra d’Ucraïna, i especialment el debat sobre l’ordre internacional cada cop més confrontat entre democràcies i autocràcies.

Durant la seva estada a Munic, que s’allargarà fins diumenge, és previst que la ministra en funcions participi en un esdeveniment coorganitzat per les seves homòlogues d’Alemanya, Annalena Baerbock i Canadà, Mélanie Joly, i al tomb de la política exterior feminista, i on s’intentaran examinar possibles iniciatives conjuntes.





Reunions bilaterals

Ubach mantindrà, a banda, diverses reunions bilaterals. Així, es trobarà amb la viceprimera ministra i ministra d’Afers Exteriors d’Eslovènia, Tanja Fajon. També es reunirà amb el seu homòleg de Romania, Bogdan Aurescu –amb qui preveu tractar, especialment, la negociació de l’Acord d’associació amb la UE–.

Finalment, també es preveuen trobades tant amb la Secretaria General de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE), Helga Maria Schmid, i amb el ministre d’Afers Exteriors d’Itàlia, Antonio Tajani.