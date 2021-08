Roc Rocafort i el Robot Gegant vs. els vídeo voltors de Venus

Escriptor/a: PILKEY, Dav

Il·lustrador/a: Dan Santat

Traducció: Sampere i Martí, Josep

Editorial: Cruïlla

Pàgines: 128

Edat: a partir de 7 anys

El conegut autor Dav Pilkey, natural de Cleveland (EUA) i pare del divertit Capità Calçotets, ens presenta ara uns nous personatges preparats per anar-se desplegant per les nostres llibreries i biblioteques. En aquest cas es tracta d’un jovenot ratolí, en Roc Rocafort, i del seu Robot Gegant. En Roc és impacient, inconscient, i a vegades despistat, però té un bon cor tan gran com el seu poderós robot, pràcticament imbatible. Simplement sotmetent-se a l’autoritat dels seus pares tot anirà bé a la vila de Vilaxisclets, però diversos extraterrestres dels diferents planetes del Sistema Solar aniran venint a la Terra per fer-los la guitza i conquistar el planeta; en aquest cas, es tracta dels vídeo voltors de Venus.

Pilkey, com és habitual, fa servir l’humor per encadenar les seves històries i crear el context on millor es desenvolupa. Per altra banda, Dan Santat llueix un dibuix molt cartoon, es nota que ha treballat animant per a Disney Studios. Els seus dibuixos tenen sempre la sensació de moviment i de gravitació, no són mai plans.

El llibre combina la narració il·lustrada amb unes poques pàgines en còmic en moments determinats. Al darrer tram del llibre tindreu ocasió de jugar amb el Cine-a-mà, una manera sorprenent d’afegir moviment als dibuixos.

Sense més però sense menys, en Roc Rocafort podria haver vingut per estar-se força temps entre nosaltres.

Per Jaume Vilarrubí / Clijcat / Faristol