Descansem, fem família i coneguem el patrimoni

El temps fort de l’estiu, com és l’agost, ens convida a retornar als pobles i comarques, a “passejar” o “re-visitar” llocs nous, i a trobar temps per a descansar, cuidar l’esperit, enfortir els lligams familiars i d’amistat, fer esport, relacionar-nos amb la natura… sense oblidar que la fe no fa vacances, i per tant també a l’agost podem viure amb joia les celebracions de la nostra fe en altres parròquies i comunitats a més de la nostra habitual. Tot ens sigui enriquiment, lloança a Déu, i recerca de pau i serenor, amb noves forces per als mesos que vindran.

També el temps d’estiu ens impulsa a conèixer, visitar i estimar el patrimoni cultural de l’Església a Catalunya, Andorra, i a d’altres llocs que potser visitarem. Per això, amb un lema atrevit, «L’estiu és diví», Catalonia Sacra ens convida a incloure-ho durant el temps de la parada estiuenca i amb la voluntat d’anar recuperant el màxim possible la normalitat en el context de la pandèmia. Catalonia Sacra ens proposa gaudir de les vacances tot coneixent catedrals, monestirs, santuaris, ermites, museus… presents arreu de Catalunya i plens de valors espirituals, artístics, històrics i sentimentals.

La voluntat de la campanya és suggerir a les persones que estan de vacances, o tenen més temps lliure, que incloguin una visita al patrimoni cultural religiós dins la planificació dels seus dies de festa i oci. Perquè l’estiu convida a prendre’s la vida amb més calma, i la visita a una església és una experiència de tranquil·litat, bellesa, reflexió i pausa.

Al llarg de l’estiu i des dels diferents canals de comunicació de Catalonia Sacra (web, xarxes, butlletins digitals) ens suggereixen la visita al nostre patrimoni religiós i cultural, des de les grans catedrals fins a les petites ermites de muntanya, totes elles testimonis de l’arrelament del cristianisme al territori. Art romànic, gòtic, renaixentista, barroc, modern o contemporani que es pot trobar en tot tipus d’entorn humà i natural i que ens parla de l’evolució de la sensibilitat espiritual i de les capacitats tècniques i estètiques dels nostres avantpassats, que dialoguen amb nosaltres. Més enllà dels equipaments més famosos, ja coneguts i visitats, Catalunya disposa de moltes altres joies de primer nivell que no són massa conegudes i visitades. La campanya «L’estiu és diví» vol ajudar a conèixer-los. Especialment aquells que potser tenim a prop, a la nostra mateixa comarca o bisbat, i que desconeixem, o hi hem aprofundit poc.

Una de les accions de «L’estiu és diví», serà que diverses persones, en el camp del patrimoni cultural, facin un suggeriment d’una activitat per fer un dia o un cap de setmana d’estiu i on s’inclogui la visita a una església. S’hi invita tothom, per tal que es puguin anar compartint entre els usuaris de les xarxes de Catalonia Sacra bones experiències de lleure i cultura a tot Catalunya i Andorra. Des de diferents esglésies de tots els bisbats es repartiran aquest estiu uns fulletons on es convida a seguir visitant el país, tot descobrint el patrimoni cultural de l’Església de valor notable, que ja tenen una dinàmica turística i que volen crear dinàmiques i accions per donar-se a conèixer i incrementar així el nombre de visitants. Enriquim el nostre temps d’estiu!