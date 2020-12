Riva i Ruiz acosten a les federacions el projecte de servei integral a l’esportista

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han obert aquest divendres al matí la primera jornada de debat i diàleg ‘L’esport ens connecta’. La trobada, que ha agafat el testimoni de la Nit de l’esport, s’ha celebrat de forma telemàtica i ha servit per acostar a les federacions del país la situació actual del sector així com els projectes que té previst impulsar el Ministeri durant la legislatura. Riva i Ruiz han valorat de manera molt satisfactòria la resposta i participació de les federacions en la jornada, ja que s’han connectat més d’una cinquantena de participants.

Durant l’acte d’obertura de les jornades, Riva ha explicat que els projectes de futur que té sobre la taula el Ministeri tenen com a objectiu posar al centre de les polítiques públiques “l’esportista perquè sigui el protagonista”. La titular de Cultura i Esports ha destacat que en aquest àmbit el projecte clau és la transformació del Centre de Tecnificació d’Ordino (CTO) com a servei integral per a l’esportista. La idea és que “qualsevol esportista d’alt nivell arribi a les vuit del matí al CTO i pugui gaudir de tots els serveis que necessita en un sol espai”, ha exemplificat Ruiz.

El projecte de transformació del CTO, inclòs en el pla de Govern Horitzó23, preveu un servei de preparació física i readaptació a l’esforç, l’habilitació d’un nou espai de gimnàs i d’una nova zona de menjador i descans, la instal·lació de nova maquinària, servei d’assessorament nutricional i serveis de psicologia esportiva, entre d’altres. “Desenvoluparem de manera progressiva i esglaonada el projecte al llarg de la legislatura amb la voluntat que estigui dimensionat a les necessitats actuals de cada moment”, ha apuntat el ministra de Cultura i Esports.

Així, els projectes de millores i inversions previstes per la legislatura també contemplen el canvi de la climatització al Poliesportiu, ja adjudicades, la instal·lació d’un nou sistema de gravació de càmeres per streaming per oferir servei de visualització de competicions i gravació d’entrenaments i continuar fomentant les formacions als tècnics i entrenadors de les federacions, entre altres projectes.

La presentació inicial de Riva i Ruiz també ha servit per acostar a les federacions totes les actuacions que s’han dut a terme des de l’inici de la situació d’emergència sanitària causada per la COVID-19 per prevenir la propagació de contagis i impulsar la pràctica de l’esport.

‘L’esport ens connecta’ ha continuat amb la conferència de l’exentrenador del Futbol Club Barcelona i exseleccionador de la selecció espanyola d’Handbol, Xesco Espar, titulada ‘Cohesió i gestió d’equips. Seguidament ha estat el torn de l’exesportista, jurista i mediadora Laura Orgué i el llicenciat en Ciències Polítiques i mediador Ramon Tena que han abordat diverses metodologies per afrontar la resolució de conflictes. Ja en les sessions de tarda, el psicòleg d’alt rendiment esportiu –amb una extensa carrera al CAR de Sant Cugat– Pep Marí, ha abordat la millor manera per trobar la motivació esportiva.

La jornada s’ha clos a les cinc de la tarda amb la celebració de dues taules rodones, la primera ha abordat la lluita contra el dopatge i la segona els entrenaments i la competició en temps de COVID-19.