El director del ministeri de Turisme, Sergi Nadal, encapçala aquests dies una delegació andorrana a Moguer, Huelva, on se celebra una reunió preparatòria de la reunió de ministres de Turisme Iberoamericans que tindrà lloc el 9 i 10 de març a Andorra. La inauguració de l’esdeveniment ha anat a càrrec del mateix Nadal, de l’alcalde de Moguer, la subdirectora regional adjunta de Cooperació i Competitivitat Turística de la Secretaria d’Estat de Turisme, la secretària per a la Cooperació Iberoamericana i el president de la Diputació de Huelva.

La reunió compta amb representació de tretze països iberoamericans, la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), l’Organització Mundial de Turisme i diferents experts internacionals de turisme. Durant dos dies s’hi debat l’Estratègia Iberoamericana de Turisme i Desenvolupament Sostenible (EITDS) amb l’objectiu de consensuar les línies estratègiques que s’aprovaran en la reunió ministerial al Principat. Aquestes han de servir per marcar els passos per assolir el compliment de l’agenda 2030 o analitzar com la innovació i la mediació poden impulsar l’estratègia turística i la gestió dels territoris.

Així mateix i aprofitant la trobada, també s’està fent una reunió de treball paral·lela sobre el Pla Iberoamericà de Gastronomia (PIGA 2030), que busca utilitzar aquest sector no només per atraure visitants, sinó potenciar-ne el seu vessant transversal que engloba cultura, societat, economia i medi ambient.