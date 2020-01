L’Ajuntament de Coll de Nargó ha lliurat la insígnia de la vila al seu veí Jaume Betriu, com a reconeixement per la seva victòria en categoria ‘Rookie’ (Debutant) de la categoria de motos al ral·li Dakar 2020, en el qual ha finalitzat amb una 14a posició absoluta. Veïns del municipi i de l’Alt Urgell, amics i familiars del pilot i aficionats al motor es van trobar aquest dissabte passat, dia 25, per donar la benvinguda a Betriu i homenatjar-lo per aquest èxit.

La jornada va començar a la tarda amb una recepció a davant de l’Ajuntament. Jaume Betriu va arribar amb la seva KTM d’enduro i va ser rebut amb el so eixordador de les motos de diversos aficionats i amb els aplaudiments de la resta d’assistents. Des d’allà, va pujar al vehicle de la brigada municipal, engalanat amb globus gegants, i es va fer una breu rua pels carrers de Coll de Nargó que va arribar fins a l’espai Dinosfera.