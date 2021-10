Reunió amb la taula d’apicultura per atendre les inquietuds del sector i impulsar una major regulació

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, s’ha reunit aquest dilluns amb la taula d’apicultura, integrada pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, els Comuns i l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA). La trobada s’ha impulsat a petició del sector amb la voluntat d’atendre les seves inquietuds i potenciar el diàleg.

Entre els punts tractats durant la reunió en destaca el fet de voler complementar l’estudi que ja es va desenvolupar al 2019 sobre els possibles efectes del control de la processionària sobre les abelles. La prova de fa dos anys ja va concloure que no hi havia un impacte directe sobre el sector de l’apicultura arran de les actuacions que es duen a terme pel control de la processionària. Tot i això, s’ha acordat impulsar un grup de treball entre l’administració i el sector per fer un seguiment més exhaustiu de la casuística i ampliar l’estudi més a llarg termini.

A més, el grup de treball també ha de permetre avançar per impulsar una revisió del marc reglamentari actual que regula la producció apícola, incloent al mateix una línia d’ajuts que fomenti la producció de mels ecològiques i altres productes ecològics derivats de la producció apícola (bresca, ceres, etc.).

Altrament les parts han acordat també impulsar accions encaminades a potenciar la formació i capacitació dels productors apícoles, així com també reforçar les mesures orientades a millorar la vigilància i control sanitari dels apiaris.