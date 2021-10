Espot inaugura l’ampliació de l’Escola Andorrana d’Andorra la Vella i Santa Coloma

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha inaugurat aquest dilluns les noves dependències de l’Escola Andorrana de maternal i primera ensenyança d’Andorra la Vella i de l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma. Les obres van acabar-se i estrenar-se a l’inici del curs passat, el 2020-2021, però la inauguració s’ha hagut de posposar fins enguany per la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2.

L’ampliació de 1.500 metres quadrats va permetre que el curs passat, després de 9 anys, tots els alumnes de segona ensenyança d’Andorra la Vella poguessin agrupar-se de nou en un sol centre –durant gairebé una dècada alguns cicles van haver de traslladar-se a l’escola del Roc de Ciutat de Valls–. Les noves instal·lacions han consistit en la construcció d’una ala amb espais tant de maternal i primera ensenyança com de segona ensenyança: s’han creat 18 noves aules –entre elles, alguns espais específics, com els laboratoris–i s’han ampliat els patis.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat l’aposta de l’Executiu per l’educació, amb unes obres que han tingut un cost de 7 milions d’euros: “si una qüestió quedava clara, tot i estar en ple context de crisi sanitària i amb el consegüent reajustament dels pressupostos generals, és que la inversió en educació no es podia retallar”. Per la seva banda, Vilarrubla ha destacat que el centre és ara el més gran del sistema andorrà, amb més de 800 alumnes entre els de primària i els d’estudis secundaris.

Abans de la inauguració i descoberta de la placa commemorativa, que s’ha fet a la també nova sala polivalent, el cap de Govern i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior han visitat algunes classes com l’aula de música o la de projectes, i han assistit a una petita actuació del grup de batucada format per alumnes i professors del centre.

La inauguració s’emmarca en la ronda de visites a diferents centres educatius que estan duent a terme Espot i Vilarrubla. El 2019 van visitar la meitat de les escoles del país i enguany aniran a la resta.