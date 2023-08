Respectar les zones rurals i agrícoles a Andorra

Autoritats, agricultors, ramaders i altres productors en la presentació de la campanya (SFGA)

Respectar les zones rurals i agrícoles és essencial per a preservar aquests espais de conreu, on s’obtenen productes de proximitat i d’alta qualitat elaborats a Andorra. Amb aquest objectiu el Govern, en col·laboració amb els set comuns i l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA), impulsa una campanya de comunicació per a explicar als visitants d’aquests espais verds la importància de protegir-los.

En un acte amb la premsa, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha explicat que la campanya es divideix en dos àmbits per a incidir de la manera més eficaç possible en els hàbits dels ciutadans. El primer són les explotacions agrícoles i ramaderes del país, on s’instal·laran cartells per tal d’anunciar als ciutadans que han arribat a un d’aquests espais. Als cartells es fa una crida a la necessitat de mantenir net el territori i de conservar el paisatge amb frases com: ‘gaudeix d’aquestes activitats de la pagesia i la ramaderia amb respecte’. També es fa referència a la importància de seguir normes bàsiques quan es visiten aquestes zones, especialment, amb la companyia d’un animal domèstic: ‘no embrutis els espais on es produeix el que després ens mengem’.

“Volem transmetre a la ciutadana el missatge de l’esforç i feina que fan els nostres ramaders i agricultors per a poder obtenir productes de qualitat i que, per tant, hem de respectar l’entorn rural”, ha afirmat Casal, que ha apuntat que ha estat cada comú qui ha identificat les zones on s’instal·larà la senyalització vertical.

En paral·lel, i amb la voluntat de conscienciar la població en general, Guillem Casal ha exposat que es difondrà un altre cartell amb el lema ‘Aquí produïm qualitat. Respecta l’entorn’. Aquest, es podrà veure a marquesines i panells publicitaris a peu de carrer de diferents zones cèntriques de les diferents parròquies i, especialment, dels principals nuclis urbans del país. La voluntat d’aquesta acció comunicativa en l’àmbit urbà és donar a conèixer a la ciutadania, que no necessàriament es desplaça a espais agrícoles, els productes autòctons d’Andorra. Alhora, i en la mateixa línia que en el primer cas, es recorda la rellevància de protegir i conservar l’entorn natural on es produeix mel, carn, embotits, ous, licors o vi.

Els dos cartells compten amb codi QR que dirigeix a la següent pàgina web: https://www.agricultura.ad/informacio-visitant.

L’acte ha comptat amb la presència dels representants comunals en matèria agrícola, ramadera i mediambiental, amb representants de l’APRA i amb productors agrícoles i ramaders del Principat.