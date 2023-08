Exposició sobre La Vuelta coincidint amb la seva arribada al país

L’entrada al Bici Lab informant de l’exposició sobre La Vuelta (Comú d’Andorra la Vella)

El Bici Lab Andorra ha donat el tret de sortida avui dimarts, 1 d’agost, a l’exposició “La Vuelta. Un viatge a través de les diferents etapes”, la nova mostra temporal que s’estrena coincidint amb l’arribada d’aquest gran esdeveniment al país els propers 28 i 29 d’agost. La mostra, que s’exposa fins al 6 de gener, explica de manera detallada i didàctica com s’estructura aquesta cita esportiva, una de les tres més rellevants del món, i mostra també material de professionals, com bicicletes utilitzades per Laurent Jalabert, Jean Paul Van Poppel, Joaquim Purito Rodríguez i Iván García Cortina; mallots de corredors com Remco Evenepoel; i imatges històriques d’entre els anys 30 i 80.

L’objectiu, doncs, és que els visitants puguin viure -al llarg dels 300 metres quadrats de la mostra- com és per dins la prova, a més de tenir l’oportunitat de veure de prop peces excepcionals que són molt apreciades entre els seguidors.

L’exposició està integrada per dos àmbits: un primer, introductori, on es fa un breu repàs al context en què va néixer aquesta prova ciclista just abans de l’esclat de la Guerra civil espanyola; i un segon que proposa al visitant un viatge simbòlic, per a posar-se a la pell d’un dels gairebé 200 ciclistes professionals que participen en aquesta prestigiosa cita esportiva del calendari internacional. Així, el visitant, recorrerà les 21 jornades que integren aquesta Gran volta, fent un viatge des de l’etapa pròleg fins al podi final. Al llarg d’aquest periple es desgranen algunes de les situacions de carrera i estratègies que es donen en el ciclisme.

La Vuelta és una exposició per a tots els públics. Els neòfits del ciclisme comprendran què passa quan als migdies d’estiu ensopeguen a la televisió amb la retransmissió d’una cursa ciclista, mentre els aficionats tenen l’oportunitat de contemplar peces (bicicletes, mallots, cascs i trofeus) de ciclistes de fama internacional, actuals i passats. S’hi exposen peces de professionals com Laurent Jalabert, guanyador de La Vuelta l’any 1995; Jean Paul van Poppel, que va córrer l’any 1993 amb l’equip Lotus-Festina sota llicència andorrana; Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, resident al Principat, guanyador de 9 etapes en aquesta prova, segon classificat en la general de La Vuelta 2015 i guanyador de la muntanya l’any 2005; Iván García Cortina, corredor en actiu, resident al país i integrant de l’equip Movistar Team; Roberto Heras, el ciclista que ha guanyat més vegades aquesta prova; o els mallots de Mads Pedersen i Remco Evenepoel, guardonats de l’edició del 2022.

En total, onze bicicletes, dos cascs, quatre mallots i una llitera de fisioteràpia faran que el visitant s’impregni de la història d’aquest esport. I per a finalitzar, s’ofereix la possibilitat als visitants de fotografiar-se en una rèplica del podi d’aquesta rellevant prova esportiva.

El cònsol major, David Astrié, ha destacat durant la inauguració el fet que s’ha volgut fer coincidir la mostra amb l’arribada, a final de mes, de La Vuelta al Principat. En aquest sentit, ha recordat que el dia 29 Andorra la Vella serà sortida d’etapa, el que suposarà una gran oportunitat per a viure de primera mà un esport tan espectacular com el ciclisme, i que alhora generarà activitat a la parròquia. David Astrié ha ressaltat que des del Comú s’ha volgut posar en conjunt l’arribada de la prova amb el magnífic museu de la bicicleta, que té la clara vocació d’esdevenir un espai obert a tothom, i no únicament als amants del ciclisme.

La mostra està il·lustrada amb imatges històriques cedides per l’Archivo General de la Administración del Gobierno de España i de fotografies modernes dels prestigiosos fotògrafs esportius Charly López i Sarah Meissonier, cedides per UNIPUBLIC (l’empresa que organitza aquesta prova esportiva). També ofereix enregistraments d’alguns dels moments mítics de La Vuelta dels darrers cinquanta anys. El projecte ha comptat amb la col·laboració d’Andorra Turisme i d’UNIPUBLIC, a més de la complicitat de col·leccionistes particulars i de ciclistes professionals que han cedit de forma desinteressada algunes peces.

Durant els cinc mesos i mig en què l’exposició estarà en marxa s’organitzaran activitats paral·leles per a fer nous apropaments a la temàtica. Així doncs, els vespres de demà dimecres dia 2, el 5 i el 6 d’agost, s’ofereixen visites guiades sota reserva prèvia a bicilab@comuandorra.ad





La segona mostra temporal del Bici Lab Andorra

Les exposicions temporals del Bici Lab Andorra són d’accés lliure i gratuït i l’exposició “La Vuelta. Un viatge a través de les diferents etapes” pren el testimoni de la mostra “La Dona i la Bicicleta”, una exposició en clau de gènere que s’ha pogut veure entre l’octubre de l’any passat i aquest juliol i que ha posat sobre la taula històries de dones que van utilitzar la bicicleta com a element per a lluitar per la igualtat entre sexes. “La Dona i la Bicicleta” ha rebut en aquest temps més de 8.000 visites.

El Bici Lab Andorra, que va obrir portes l’octubre de l’any passat, alberga una de les col·leccions de bicicletes clàssiques més importants del món, cedida per la família Riberaygua.