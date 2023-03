Combel Editorial

Títol: Contes desconcertants

Escriptor/a: OriolGarcia Molsosa

Il·lustrador/a: Mercè Galí

Editorial: Combel Editorial

Edat: A partir de 4 anys

Contes desconcertants relata cinc històries reals sobre grans compositors i intèrprets de la música clàssica i del jazz, en un joc d’endevinar la mentida podrida que conté cada conte. I, a més, disposa de codis QR per a poder escoltar la música!

La història de la música és plena d’anècdotes cèlebres i de curiositats divertides que han perdurat al llarg del temps, que ens acosten als grans mestres de la música i els donen una dimensió més humana. Contes desconcertants narra cinc històries musicals reals, verídiques. Però la veritat és que, en cada història, s’hi ha amagat una mentida podrida. Descobreix-les!

Oriol Garcia

És clarinetista i, com a músic, compagina la seva activitat professional amb la docència i participa en diversos espectacles familiars i escolars fent tallers pedagògics per a escoles i instituts. Com a escriptor, ha publicat a la revista Cavall Fort i a Combel.





Mercè Galí

És una il·lustradora catalana formada a l’Escola Llotja i a la Facultat de Belles Arts de Barcelona. Va créixer envoltada de contes a la llibreria dels seus pares. Treballa sobretot en l’àmbit de la il·lustració infantil i juvenil per a diferents editorials catalanes, d’àmbit estatal i de l’estranger.





