S’aprova el Reglament de creació i gestió de les reserves internacionals del Principat d’Andorra

Aprovat el Decret relatiu a l’aprovació del Reglament de creació i gestió de les reserves internacionals del Principat d’Andorra. El text determina el funcionament i la gestió per part de l’Estat de les futures reserves financeres internacionals, que, tal com ha posat en relleu el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, tenen la finalitat principal d’incrementar la resiliència financera del país.

Així doncs, amb la voluntat de reforçar les finances públiques i prenent com a referència la recomanació del Fons Monetari Internacional (FMI), el Govern considera oportú constituir unes reserves internacionals, complementàries a les ja constituïdes amb l’FMI en el marc del procés d’adhesió d’Andorra a aquesta institució, per un import de 35.372.189 en Drets Especials de Gir (DEG), la moneda pròpia de l’FMI. Es recorda que, a posteriori, el 23 d’agost del 2021 l’FMI va decidir en el context de lluita contra la pandèmia incrementar les dotacions de DEG dels diferents països, a partir d’aquell moment, Andorra totalitza 114.444.729 DEG.

Jover ha recordat que aquestes reserves internacionals es constitueixen com a part integrant de la gestió del tresor públic, ja que formen part dels actius monetaris i financers de l’Estat que fins a la data estaven íntegrament dipositats a Andorra.

El nou Decret regula específicament la constitució de les reserves internacionals mitjançant la transferència de fons del tresor públic a través de l’AFA per ser dipositats específicament en un o diversos bancs centrals. D’altra banda, el mateix text, determina els mecanismes de gestió d’aquestes reserves internacionals; ja que disposar d’un adequat sistema de gestió de reserves internacionals fonamentat en bones pràctiques de gestió d’inversions permet augmentar la resiliència global d’un país a un potencial xoc o una crisi.

En el text s’especifica que la gestió de les reserves internacionals és delegada a una Comissió Gestora tècnica que presideix el ministre encarregat de les finances, prèvia fiscalització de la Intervenció General. Pel que fa a la seva composició, la comissió està integrada per cinc membres: el ministre encarregat de les finances com a president, el director general de l’AFA que actua com a vicepresident i tres vocals (dos dels quals designats pel Govern i un designat pel Consell d’Administració de l’AFA).

El model de gestió té com a objectiu invertir les reserves internacionals en actius d‘elevada qualitat per garantir-ne la preservació del capital i la liquiditat en consonància amb la prudència pròpia de la gestió del tresor públic previst en l’ordenament jurídic.

En tot cas, el Govern aprovarà per acord del Consell de Ministres i a proposta del ministre encarregat de les finances les noves aportacions i els reintegraments a efectuar.