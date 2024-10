Recepció del copríncep episcopal a la Creu Roja Andorrana

El copríncep episcopal amb els directius de la Creu Roja Andorrana (Bisbat d’Urgell)

L’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, juntament amb el bisbe coadjutor Mons. Josep-Lluís Serrano, van rebre ahir dijous la visita de la junta directiva de la Creu Roja Andorrana, encapçalada pel seu president, Josep Pol, que va explicar al copríncep els principals projectes que té l’organització en marxa. El president anava acompanyat del vicepresident, David Fraissinet i el director general, Jordi Fernández.

La Creu Roja Andorrana va ser creada l’any 1981 i està reconeguda per la Llei 89/2010 com a Institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic al Principat. Desenvolupa les seves activitats com a auxiliar i col·laboradora de les administracions públiques sota la protecció de l’Estat, conservant la seva independència i autonomia, amb acceptació dels set principis del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja. A Andorra, el seu servei queda concentrat en la protecció de persones vulnerables, afectades per accidents, serveis preventius de primers auxilis i un Grup de Rescat de muntanya.

A la reunió, que es va dur a terme al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell, també hi va assistir el representant del copríncep episcopal, Eduard Ibáñez.