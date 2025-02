Ràmio rep un total de 1.500 visitants durant el 2024

Panoràmica aèria de Ràmio (comuee)

La zona de les Bordes de Ràmio s’ha reafirmat durant el 2024 com un espai emblemàtic que combina natura, patrimoni cultural i sostenibilitat. Una distinció que s’ha guanyat gràcies al gran ventall d’activitats organitzades pel Comú d’Escaldes-Engordany, que han atret tant residents com turistes. Amb una programació diversa i inclusiva, a Ràmio s’han ofert experiències formatives, lúdiques i participatives pensades per a tots els públics, connectant-los amb la natura, les tradicions locals i el patrimoni cultural d’Andorra.

Durant el 2024, Ràmio ha rebut un total de 1.500 visitants, dels quals la majoria són residents andorrans (450 persones), seguits d’espanyols (288 persones), alemanys (272 persones) i francesos (251 persones). Cal destacar que, del total de visitants, el 87% són adults que han preferit descobrir la zona durant les hores diürnes per a aprofitar al màxim les activitats i gaudir d’un entorn tranquil i singular com és Ràmio.

Entre les activitats de 2024, destaquen les setmanes de vacances actives, dirigides a joves d’entre 14 i 17 anys amb interès per la natura, la cultura local i el treball manual. Aquestes setmanes han inclòs accions com la recuperació de murs de pedra seca, la descoberta de la flora i faunaautòctones i la restauració de la Farga del Madriu, una infraestructura emblemàtica de la Vall i de gran valor patrimonial. A més, el retir de ioga i els tallers de foc primitiu, així com els enfocats en coneixements pràctics i sostenibles, han permès als participants endinsar-se i aprofundir en el respecte pel medi ambient i el patrimoni cultural d’una manera immersiva i enriquidora.

La tradicional Festa de Ràmio, que continua sent un punt de trobada per al públic familiar, s’ha consolidat com l’activitat ideal per a gaudir de moments d’oci i aprenentatge al cor de la natura. Altres activitats que han tingut una gran acollida per part del públic són el retir de ioga i les iniciatives que promouen la convivència i el gaudi actiu de l’espai, reforçant així la imatge de Ràmio com un indret únic per a desconnectar i reconnectar amb l’entorn.

Davant aquest balanç positiu, el Comú d’Escaldes-Engordany continua treballant en la programació d’activitats a Ràmio per al 2025, amb l’objectiu de promoure el respecte per la natura, la preservació del patrimoni i la cohesió social.