Obertes les inscripcions per a participar en la 9a edició del Talentejant d’Arts Plàstiques i Visual

Cartell del Talentejant 2025 (comuee)

Escaldes-Engordany comença a escalfar motors per a acollir una nova edició del Talentejant d’Arts Plàstiques i Visuals, un concurs que vol potenciar la presència dels joves en la vida creativa de la parròquia. Així, l’Espai Jovent obre aquest mateix dilluns les inscripcions per a participar en la que serà la 9a edició del Talentejant d’Arts Plàstiques i Visuals, una iniciativa que busca promoure el lleure cultural i artístic entre els joves i donar visibilitat a la diversitat artística des de la seva pròpia perspectiva. L’objectiu és crear un espai on els participants puguin expressar-se lliurement a través de diferents disciplines plàstiques i visuals.

El concurs està obert als joves d’entre 12 i 30 anys, que quedaran classificats en dues categories (dels 12 als 17 anys i dels 18 als 30 anys). Dins de cada categoria es contemplen fins a tres disciplines artístiques (dibuix i pintura; digital i audiovisual; escultura i gravat), que compten amb premis de 250 euros (primer premi) i 100 euros (segon premi) en la categoria inferior, i de 400 euros (primer premi) i 200 euros (segon premi) en la categoria superior. Enguany, la temàtica del concurs es basa en escollir una peça musical lliure, que s’haurà d’expressar a través de la creació artística triada.

En aquesta 9a edició del Talentejant d’Arts Plàstiques i Visuals, a més de la valoració del jurat, els projectes presentats també podran ser votats pel públic tant en els diferents espais expositius com a les xarxes socials, fomentant així una major interacció i difusió de les obres. Amb tot, el jurat valorarà la tècnica i l’elaboració de l’obra, l’originalitat, l’expressivitat i els recursos creatius, entre altres aspectes.

Un cop acabat el termini per a presentar totes les creacions artístiques, aquestes quedaran exposades a les xarxes socials de l’Espai Jovent i a la Borda de Cal Paleta a partir del 17 de març, mentre que de l’11 al 19 de maig s’instal·laran a l’Espai Jovent. L’11 d’abril es donaran a conèixer els guanyadors de l’edició d’enguany.

Finalment, cal destacar que tots els joves interessats a participar en la 9a edició del Talentejant d’Arts Plàstiques i Visuals han de formalitzar la seva inscripció al web www.e-e.ad fins al 23 de febrer, mentre que la data límit de lliurament de les obres, que s’hauran de presentar a l’Espai Jovent, serà el 10 de març.